Ruotsista muuttavan eläkeläisen verotus

Täydennän ja tarkennan hiukan Maria Tolppasen I-P:ssä 8.6. ollutta kirjoitusta: ”Käsittämätön eläkkeiden kaksoisverotus”. Hän siis tarkoitti Ruotsissa työuransa tehnyttä suomalaista, joka paluumuutti vasta eläkkeelle päästyään takaisin Suomeen.

Tässä noudatetaan puolin ja toisin sopimusta ”Sopimus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi”. Eikö tämä toimi?

Suomessa tietysti noudatetaan omia verolakeja eläketuloihin, mutta siitä vähennetään Ruotsiin maksettava vero, vaikka henkilö siirtyy Suomen veroilla kustannettavien sote- ja muiden palvelujen piiriin.

Tolppasen käyttämä esimerkkieläke 1000 euroa/kk ja esimerkkiveroprosentit eivät vastaa toisiaan. Tuosta eläkkeestä menee tänä vuonna Veronmaksajien taulukon mukaan veroa 0,1 prosenttia. Taulukossa on huomioitu kunnallis-, valtion-, kirkollis- ja yleverot ja lisäksi veroluonteiset maksut ja viran puolesta tehtävät vähennykset. Laskelmissa on käytetty kunnallis- ja kirkollisveroista maan keskiarvoa.

Tolppasen käyttämänsä esimerkkivero 30 prosenttia Suomessa menee 3 500 euron kuukausieläkkeestä.

Edelleen liikkuu paljon väärää tietoa Suomen eläkejärjestelmästä. Suurin ymmärrysvääristymä on se, että me eläkeläiset nostamme nyt aikoinaan maksamiamme eläkemaksuja. Mutta eläke jäisi kovin pieneksi omilla eläkemaksuilla, ellei työnantajat maksa paljon enemmän. Tänä vuonna työntekijän eläkemaksu on 7,15 tai 8,65 prosenttia palkasta iästä riippuen ja työnantajien keskimäärin 17,4 prosenttia.

Muutenkaan eläkkeemme ei siirry työajaltamme, vaan kulloinkin eläkkeellä olevien työeläkkeet maksavat aina samaan aikaan töissä olevat ja heidän työnantajansa.

Ongelma onkin syntynyt sen takia, että eläkelakia säädettäessä ei osattu ennakoida väestön ikärakenteen muutosta eli että työelämästä on poistunut aina suurempi ikäluokka, kuin sinne on kouluista valmistunut. Eläkemaksuja on jouduttu nostamaan.

Nyt yritetäänkin saada ulkomailta ihmisiä muuttamaan Suomen korjaamaan ikärakennetta ja veroja ja eläkemaksuja maksamaan.

Kaukoviisaasti on säästetty rahaa eläkerahastoihin puskuriksi pahan päivän varalle. Nyt ne ovatkin alkaneet tulla tarpeeseen, koska eläkemaksutulot eivät ole kattaneet eläkemenoja. Mutta rahastojen pääomaa ei ole vielä tarvinnut nakertaa, koska varoja on onnistuttu sijoittamaan tuottavasti.

Markus E. Myllymäki

Vaasa