Ruukintie rauhoitettava Vapaudentien jatkeella

Ruukintie on viime päivinä noussut jälleen puheenaiheeksi viimeisimmän surullisen liikenneonnettomuuden myötä. Turvallisuus huolettaa. Liikennekäyttäytymien on muutoinkin tiellä hyvin kirjavaa. Tätä parantavia toimenpiteitä tieosuudella on tehty, mm. keskisaarekkeita on lisätty, nopeutta on tietyllä osuudella alennettu ja mm. nopeuden näyttötaulun asentamisella.

Vaikuttavuutta näillä toimilla ei ole ollut kuitenkaan riittävästi. Usein ratkaisuksi on esitetty ns. töyssyjen rakentamista. Pitkä väylä vaatisi töyssyjä töyssyn perään ja muutoinkin erityisesti raskaalle liikenteelle, busseille sujuvan liikenteen osalla ratkaisu olisi hankala.

Ruukintiestä tulisi rakentaa bulevardi-tyyppinen 1+1-ajokaistainen katu, jossa olisi myös 1+1 kävelytiestä erilliset pyörätiet. Nopeus tiellä 40 km/h. Se olisi tällöin viihtyisä, moderni, liikenneturvallinen väylä. Kivistöntien ja Ruukintien risteysalueelle tulisi rakentaa myös alikulku. Edellytys tälle olisi, että pääosa autoliikenteestä ohjautuisi Vapaudentielle, jolloin myös Vapaudentien jatkeen rakentaminen vihdoin olisi toteutettava.

Kari Homi (kesk.)

kaupunginvaltuutettu, kotiseutuneuvos

Seinäjoki