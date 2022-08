Sähkökatkot demokratian vastuuta

Ministeri Mika Lintilä julkaisi hiljattain mielipidekirjoituksensa, jossa hän kehui Suomen energiapolitiikkaa viisaaksi. Sitä hän ei toisaalta maininnut, että tämän ”viisaan energiapolitiikan” takia ensi talvena tulemme kärsimään energiapulasta, sähkön hintojen merkittävästä noususta sekä säännönmukaisista sähkökatkoksista. Tämä viisauden mukana tuoma energiaongelma on pitkän ja harkitun politiikan vääjäämätön tulos: imperialistisen roistovaltion hyökkäyssota oli vain katalyytti.

Täysin kotimaisen turpeen energiakäyttöä on väen väkisin pyritty ajamaan alas kiristämällä verotusta sekä poskettomilla päästökauppahinnoilla. Politiikan seurauksena työkoneita lähetettiin romutettavaksi ja tälle kesälle ei olisi edes pitänyt nostaa energiaturvetta. Pitää ottaa huomioon, että tämä ei johdu mistään muista ulkoisista seikoista kuin Suomen johtavien poliitikkojen silkasta vastuuttomuudesta.

Perusteluna ”viisaalle energiapolitiikalle” on käytetty vihreää siirtymää. Käytännössä vihreä energiapolitiikka on tarkoittanut kotimaisen turpeen korvaamista venäläisellä hakkeella. Sillä on kasvatettu Putinin sotakassaa ja tuettu Venäjän oligarkkeja.

Tampereella on näytetty vielä parempaa esimerkkiä, kun kotimaisen turpeen vähentämisen lisäksi ovat rahoittaneet Venäjän sotakassaa ostamalla Teboililta polttoaineita.

Jotkut saattavat kaataa ensi talvena hädissään suomalaista metsää useita neliökilometrejä ja pistää tukkipuuta lämpökattilaan. Tämäkö on sitä kestävää vihreää politiikkaa, kun vaihtoehtona on nostaa useita vuosia kotimaista ja erittäin energiatehokasta turvetta samoilta hehtaareilta?

Voi pyhä yksinkertaisuus…

Kun tulevana talvena suomalaiset joutuvat kärsimään sähkökatkoista ja tinkimään muustakin energiankäytöstä, se on demokratianvastuuta eli kansalaisten kollektiivista vastuuta valitsemiensa päättäjiensä päätöksistä. Vuosi toisensa jälkeen on samoja huoltovarmuuden alas ajajia valittu eri luottamustehtäviin ja nyt kansalaiset saavat nyt nauttia sen hedelmiä.

Tulen ilkikurisesti nauramaan ensi talvena, kun kansalaiset joutuvat pukeutumaan kolmeen villapaitaan ja skrapaamaan kotinsa ikkunoita: te ansaitsette tämän.

Matti Haapala

Veteli