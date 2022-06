Sähkölankoihin lisää lintujen huomiomerkkejä

Taas elämme sitä aikaa vuodesta, jolloin isommat ja pienemmät muuttolinnut lentävät joukoittain pesimäalueilleen. Välillä lintuparvet ja yksittäiset siivekkäät laskeutuvat tutuille paikoille ruokailemaan ja lepäämäänkin.

Yksi lintujen suosituimmista paikoista on syksyisin ja keväisin Tuurin–Töysän välinen laaja peltoaukea, valtatie 18:n varressa, sekä siitä Holkonkylään jatkuva niin sanotun Jokikylän alue.

Tänäkin keväänä on bongattu alueella satoja joutsenia ja hanhia, kapustarintoja sekä satamäärin muita lintuja.

Riihon tuulivoimalakaan ei pelota lintuja. Päinvastoin. Ainuttakaan tuulivoimalan siipiin kuollutta lintua eivät ole tarkkailijat löytäneet. Monet tuulimyllyjen vastustajathan tällaista pötypuhetta haluavat julkisuuteen kertoa.

Mainitulla alueelle sijaitsee mm. Riihonjärvi ja monia pienempiä lampia sekä jokia, laajojen peltoalueiden lisäksi. Kyseessä onkin ensimmäinen Pohjanmaan lakeus Keski-Suomesta tullessa.

Alueella on myös monta sähkölinjaa. Joita kaikkia eivät ole sähköyhtiöt varustaneet lintujen huomiota herättävillä välkkyvillä varoitusmerkeillä eikä palloilla. Koillis-Satakunnan Sähkö Oy on kyllä näyttänyt johdinlinjojensa merkitsemisessä hyvää esimerkkiä. Aina on merkkejä lankoihin lisätty, kun niiden lisätarpeesta olen minäkin huomauttanut.

Vaikka varoitusvarusteita onkin langoilla, niin siitä huolimatta linnut lentävät johtoihin sumussa ja sateisessa säässä sekä pimeän aikaan. Ainakin sellaisiin joissa ei välkkyhyrriä ja palloja ole.

Esimerkiksi nyt toukokuun neljännellä viikolla Jokikylässä tapahtui joutsenen lento lankoihin. Siitä seurasi sähköverkon asiakkaille ankea aamu kukonlaulun aikaan. Aamuvirkuille kahvien keitto onnistui sähköllä noin tunnin ja 43 minuutin kuluttua.

Sähkökatkos koski noin 650 asiakasta Alavuden ja Tuurin alueella.

Pentti Hautala

Töysä