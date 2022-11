Sähkömarkkinoista ja sähköautoista

Viimeiset 3–4 vuotta Suomessa on erittäin aktiivisesti ja aggressiivisesti markkinoitu sähkö- ja hybridiautoja lähes käänteentekevänä ja ainoana toimena ”ilmastonmuutosta” vastaan.

Väite, että Suomi tai suomalaiset voisivat vaikuttaa ilmastoon, joka on globaali, on harhainen ja perusteeton. Pääosin vasemmistohallituksen luoma mielikuva ”päästöttömästä” energiasta tai autoista on saanut suomalaiset vaihtamaan polttomoottoriautojaan ”ekologisempaan vaihtoehtoon”.

Sähkö- ja lataushybridiautojen akut vaativat valtavat määrät louhoksia, prosesseja ja ennen kaikkea puhdasta vettä itse prosessiin. Puhumattakaan avolouhoksista maailman kolkissa, joissa ei ihmisoikeuksista, lapsityövoimasta tai ympäristöstä välitetä tuon taivaallista.

Noin vuosi sitten alkoi sähkömarkkinoilla näkyä erikoisia heilahteluja, siis jo ennen kuin Itä-Ukrainassa alkoi Venäjän hyökkäykset ja nykyinen sota. Euroopan laajuinen sähkömarkkina on varmasti perusajatukseltaan periaatteessa järkevä, tai oli niin kauan kun se toimii markkinaehtoisesti ja tasapuolisesti.

Nyt on osoitettu jälleen se, että mikään ei ole EU:ssa tasapuolista ja valtioita yhdenmukaistavaa, saati velvoittavaa. Saksa, Ranska ja mm. Italia suurimpina EU-valtioina sanelevat muille ehdot, rikkovat itse härskisti kaikkia säädöksiä ja direktiivejä sekä vetävät ns. omaan liiviin aina kun mahdollista. Niin on käynyt nytkin, vai oliko taannoinen Fortum–Uniper-sotku ihan vain “sattumaa”, jossa Suomi ja suomalaiset jälleen olivat maksumiehinä.

Mitä tulee sähköautoihin ja niiden järjettömään hehkutukseen, en voi kun ihmetellä tätä selkeää ja älytöntä ristiriitaa siinä, että sähköautot ovat ok ja ”puhdasta sekä vihreää”, mutta nyt on koko syksyn medioissa ja valtionpäättäjien suulla kehotettu ihmisiä olemaan tuhlaamatta sähköä, lämmittämättä saunoja, pesemättä pyykkejä yms.

Pidän tällaisia kaksoisstandardeja ja keskenään täysin ristiriitaisia asioita täysin päättöminä sekä tavallisia suomalaisia aliarvostavina.

Ruotsissa Karlshalmnissa muuten otettiin öljyllä toimiva voimalaitos käyttöön tämän vuoden elokuussa, öljyä palaa “vain” 70 000 litraa tunnissa.

Harri Koskela (ps.)

Ilmajoki