Sähkön hinnasta ja valtion sähkötuesta

Maria Tolppanen ja Vaasan Sähkö olivat laskeneet sähkölaskujen korotuksia (I-P 20.10 ja 22.10.). Kummassakin kirjoituksessa sähkölaskun lopullinen hinta jäi vieläkin auki. Luvut olivat vain suuntaa antavia, koska oli vain muutama yleisluontoinen vertailukohde (kulutusluvut, asumismuoto).

Uskon näin, että Vaasan Sähkön laskemissa hinnoissa ovat mukana kaikki osat, energia, siirto, vero ja alv. Seuraavassa nimitän tätä kokonaiskilowattituntihinnaksi.

Ajankohtaisen sähkölaskun suuruus helppo on laskea. Kokonaiskilowattituntihinta koostuu energiasta 29,90 snt, siirrosta 4,09 snt ja energiaverosta 2,79 snt. Näihin sisältyy arvolisävero. Yhteenlaskettuna 36,78 snt/kWh. Yösähkön marginaalista vaikutusta en laskenut mukaan. Perusmaksu on erikseen.

Tuleva lasku on siis kilowattituntimäärä kertaa 36,78 snt (plus perusmaksut energiasta ja siirrosta). Yksinkertaista. Laskelmassa arvolisävero on 24 %. Veroton hinta on noin 29,66 snt ja alv:in pudotessa 10 %:iin kokonaishinta noin 32,62 snt. Alv:in alennuksella valtio tulee vastaan noin 4 snt eli yhdeksäsosan.

Toinen yksinkertainen lopputulos on, että lasku tulee olemaan hiukan yli kaksinkertainen verrattuna edelliseen energian hintaan 10,7 snt. Kun alv on 10%, lasku on hiukan alle kaksinkertainen.

Yksi pieni virhe oli Tolppasen kirjoituksessa. Energian hinta oli 6,19 snt tämän vuoden alussa, ei vuosi sitten, jolloin hinta oli 5,69 snt.

Tarkkasilmäinen huomaa, että myös energiaverosta maksetaan alvia 0,54 snt/kWh. Voiko entinen kansanedustaja Tolppanen kertoa, miksi verosta pitää maksaa veroa? Mitä arvonlisää syntyy, kun maksamme sähköenergiasta veroa?

Molemmissa kirjoituksissaan Tolppanen muistutti valtion tukitoimista eli verohelpotuksesta, 60 % sähköenergian hinnasta, jos sähkölasku ylittää 500 €/kk aina 1 500 €/kk asti. Omavastuu on 500 €/kk ja verohelpotus toimii kuin kotitalousvähennys. Etu on enintään 2 400 €/4 kk.

Tolppanen unohti kuitenkin molemmilla kerroilla mainita, että pienituloiset, jotka eivät saa kotitalousvähennystä, voivat hakea tukea Kelalta. Kelan tuessa omavastuu on 400 € ja etu enintään 2 640 €/4 kk.

Onneksi nyt pienituloisellakin on ”mahdollisuus” sähkötukeen, jos vain kykenee maksamaan tuon hurjan 400 €:n omavastuun. Se on niin paljon, että monelta se jää maksamatta tai sitten ruoka ostamatta, lääkkeet hankkimatta, kämppä lämmittämättä! Tästä kaikesta on vasta kuultu kauhistuttavaa uumoilua ja mitä epävarmimpia tulevaisuudenkuvia. Talven kylmyydestä emme vielä tiedä, emmekä siitä, tuleeko Olkiluoto 3 valmiiksi tuottamaan sähköä - tällä vuosikymmenellä.

Verohelpotuksen maksimin Vaasan Sähkön hinnoilla saa, jos sähkölasku on 1 500 € /kk (4 078 kWh). Maksettavaksi jää 1 174 €, etu on 326 €/kk.

Pienituloinen saisi edun Kelalta. Vastaavasti kuten edellä 1 500 €:sta maksettavaa jäisi 1 142 € ja etu olisi 358 €. Mutta kuinka pienituloisella on varaa maksaa 400 € saati sitten 1 142 €/kk?

Silloin kuukausitulojen täytyy olla jo niin korkea, että saisi tavallisen kotitalousvähennyksen ja sähkövähennyskin olisi vain 2 400 €/4 kk. Aika paha kierre! Pienituloisen (maksimi)hyöty näyttää olevan sula mahdottomuus?

Tarkoitus oli tietenkin auttaa kansalaisia suurissa sähkölaskuissa, mutta valtion sähkötuesta suhteellisesti suurin etu tulee paljon kuluttaville ja nähtävästi vain hyvätuloisille! Miten käy kaikkien pienituloisten, joiden rahat eivät riitä nytkään? Ja niiden, joiden lasku on juuri 400 € tai kympin yli? Tukea ei tipu! Eikö nämäkin 265 miljoonaa olisi pitänyt käyttää kaikkein hädänalaisimmille? Nyt he saavat mennä Kelan luukulle toimeentulotukea hakemaan! Ehkä se ajaa saman asian. Miljoonaluvut kasvavat, byrokratiaankin!

Huomaa, köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat ja pian on eduskuntavaalit! Hallituksen päätöksellä ja toimilla paljon sähköä kuluttava hyötyy juuri tässä ajassa, jossa yritetään sähköenergiaa säästää meneillään olevan energiakriisin, sähkökatko-uhan ja planeetan kuolemanuhankin takia.

Risto Holtti

Maalahti