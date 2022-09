Sähkön hinta on markkinatalouden riemuvoitto

Sähkön raju hinnankorotus on karu opetus markkinatalouden toimivuudesta. Sähkön hintaa ei määrää sähkön tarve. Sen määrää kysynnän ja tarjonnan laki. Vaikka sinä pudottaisit sähkön käytön minimiin, se ei alenna kilowattihintaa, vaikka pienentääkin sinun omaa sähkölaskuasi.

Sähkön hinta määräytyy sen kokonaiskäytön mukaan. Sähköauto, sähköpolkupyörä tai sähköpotkulauta pitävät osaltaan kilowattihintaa korkealla. Kun kysyntä kasvaa yli sähköyhtiösi tarjonnan, sähkönhinta nousee, koska sähköyhtiö joutuu ostamaan sähköpörssistä lisäsähköä.

Hinta määräytyy sähköpörssissä. Nykyisin osto ja myyntihinta vaihtuu jopa tunneittain. Asiakkaalle sähköä myydään kuitenkin kiinteään hintaan. Vaasan Sähkössä se tarkoittaa kvartaalihintaa eli 3 kuukauden kiinteää hintaa. Voi vain arvailla, mistä kohdasta pörssisähköä tuo hinta määrätään.

Aina kun puhutaan pörssistä, kannattaa muistaa osakeyhtiölain 5§: Toiminnan tarkoitus. ”Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.”

Vaasan Sähkön tapauksessa voittoa on taottava Vaasan kaupungille ja piensijoittajille. Tämä on verkko, josta on hankala pyristellä irti. Se ei muutu, ellei lakia muuteta tai jollei saada aikaan kollektiivisia päätöksiä siitä, että Venäjän aiheuttama poikkeustila ei voi olla kultamunia muniva kana osakkeenomistajille samalla, kun muu kansa ajautuu taloudelliseen ahdinkoon.

Sähkön rajut hinnankorotukset ovat myös muistutus siitä, että kakkua ei voi säästää ja syödä samaan aikaan.

Vaasalaisille on kelvannut hyvin Vaasan Sähkön maksama osinko, joka on yhden prosenttiyksikön verran veroäyrissämme. Yli puolet tuotosta on tullut Vaasan ulkopuolelle myytävästä sähköstä. Jos nyt luovumme kaupungin osingoista, valuu yli puolet hyödystä toispaikkakuntalaisten taskuun. Lisäksi pienosakkaat tuskin luopuvat omista osingoistaan vapaaehtoisesti.

Sähkö on välttämätöntä meille kaikille. Nyt tarvitaan täysin uutta ajattelua.

Ei riitä, että ajatellaan omaa sähkölaskua. Pitää ajatella omaa ja naapurinkin sähkönkulutusta. Mistä sähkön tuomasta helpotuksesta olet valmis luopumaan? Nyt on aika käydä ne läpi.

Kansallisella tasolla pitää pystyä keskustelemaan sähköstä kokonaisuutena. Onko oikein, että kaikille välttämätön sähkö on nostettu osinkojen alttarille. Olisiko parempi, että tuotettu sähkö kerättäisiin yhteen paikkaan, maksettaisiin tuotantokulut ja jaettaisiin kuluttajille samanhintaisena riippumatta siitä miten tai missä sähkö on tuotettu. Ei voi olla tasapuolista, että kuluttajahinta vaihtelee 9 centistä yli 50 centtiin sähköyhtiöstä riippuen.

Meidän on keksittävä keino selvitä ensi talvesta. Se voisi olla investointien lykkääminen yli poikkeusajan tai sähkön ostamista pörssistä lainalla, kunnes tilanne rauhoittuu. Jos kansalaisilta loppuvat rahat sähkön hinnan takia, tulee myös Vaasan Sähkö ajautumaan ahdinkoon.

Maria Tolppanen

Vaasa