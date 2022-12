Sähkön hintakatto – inhimillisyyden mittari

Viimeisin sähkölasku sai monen sydämen lyömään ylimääräisiä kierroksia. Elämme varsin epäinhimillistä ja epätasa-arvoista aikaa.

Onneksi SDP uskalsi tehdä avauksen ja esittää sähkölle hintakattoa.

20 c/kWh on varsin kohtuullinen hinta. Muutaman kuukauden hinnanlasku ei kaada vakavaraisia sähköyhtiöitä.

Kunnat voivat auttaa hinnan alennuksessa. Mm. Vaasan päätös luopua loppuvuoden osingoista, on osoitus tästä. Vaikka luopuminen ei vaikuta paljoa lopputulokseen, on vanha totuus, että pienistä puroista kasvaa suuri uoma.

Ymmärrän hyvin, että sähköyhtiöt tarvitsevat rahaa tulevaisuuden investointeihin. Mutta jos investointeja ei tässä tilanteessa hillitä tai siirretä, on lopputulos helposti huonompi, kuin hinnan alennuksessa.

Jos ihmiset eivät pysty maksamaan kohtuuttomia sähkölaskuja, joutuu sähköyhtiö pian kassakriisiin. Neljän kuukauden maksamattomat sähkölaskut aiheuttavat mm. runsaasti ylimääräisiä perintäkuluja ja prosessit ovat pitkiä.

Laki sanoo, että talviaikana sähkölämmitteisen talon tai asunnon sähköjä ei saa katkaista lokakuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana ennen kuin maksamattoman laskun eräpäivästä on kulunut neljä kuukautta. Tämä voi olla kuluttajalle talven pelastus, mutta sähköyhtiölle se on todellinen uhka.

Kriisin keskellä on huolehdittava jokapäiväisistä tarpeista. Investointeja voidaan suunnitella, mutta niiden toteutus on syytä jättää ajankohtaan, jossa niiden totuttaminen on reilun pelin mukaista, eikä syökse asiakkaita kurjuuteen.

Nyt on porvareista kiinni, toteutuuko inhimillinen hätäratkaisu. Mistä rahat, kysytään. No, jos ei muualta, niin pankista lainaa. Tästä kyllä selvitään. Nyt tarvitaan vastuuntuntoista ja inhimillistä päätöksen tekoa.

Sähkön hinnan alennus on paras mahdollinen joululahja kansalaisille.

Hyvää Joulua kaikille.

Maria Tolppanen (sd.)

kaupunginhallituksen pj.

Vaasa