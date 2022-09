Sähkön hintakattopolitiikka

Sähkön hintojen ihmettely Vaasan ja Seinäjoen yhtiöiden välillä on saanut viime päivinä osittain harhaan johtaviakin päätelmiä.

Pitää mennä vuoteen 1952, jolloin pohjalaiset energiayhtiöt perustivat oman tuotanto- ja hankintayhtiön, Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n. Siltä ostavat kaikki osakkaat nykyäänkin myymänsä sähköenergian. Kukin omistamiensa osuuksien mukaisen määrän. Vaasa omistaa siitä 40,72 %, Seinäjoki 10,71 %.

Suomen sähkömarkkinat muuttuivat vuonna 1996. Silloin uudet lait vaativat erottamaan sähkönmyynnin ja verkkoliiketoiminnan. Yhtiöt joutuivat miettimään rakenteensa ja strategiansa uusiksi.

Seinäjoella päätettiin heti alussa, että pidetään huoli oman alueen asiakkaista ja pidetään hinnat aina alempana kuin ”naapureilla”. Päätettiin, että myydään vain se määrä, mitä EPV-osuuksilla saadaan myytävää.

Seinäjoella on siis harrastettu ”hintakattopolitiikkaa” jo kymmeniä vuosia. Siitä huolimatta yhtiö on pystynyt tulouttamaan omistajalleen kaupungille vuosittain miljoonia euroja. Jopa niin, että on laskettu sen korvaavan yhtä veroäyriä.

Vaasan Sähkö lähti kilpailuun aivan toisin periaattein. Se palkkasi lisää myyjiä valloittamaan Suomen markkinoita. Hinnat olivat melkein samat, kuin Seinäjoella.

Pian tuli vastaan kuitenkin EPV-osuuksien energiamäärä ja aloitettiin sähköenergian osto pörssimarkkinoilta ajatuksena saada tuottoa suurella asiakasmäärällä, mutta pienemmällä marginaalilla. Hyvinhän homma on toiminut, on tullut asiakkaita. Omistaja on saanut reilusti osinkotuottoja.

Tällä hetkellä jäi kuitenkin ”pää vetävän käteen”. Tuli yllätys ja hinnat tukkumarkkinoilla kohosivat pilviin. EPV-osuuksien yli menevä energia joudutaan ostamaan pörssistä, jotta olisi myytävää. Tässä on se hintojen noston syy ja seuraus.

Kalliin hankinnan kustannukset on katettava kaikilta asiakkailta perittävillä maksuilla. Eriyttäminen vain vaasalaisia koskevaksi alennusmyynniksi ei ole mahdollista.

Tämä tarkoittaa, että vaasalaiset maksavat kalliisti jakelualueen ulkopuolelta hankittujen asiakkuuksien katteeksi.

Tässä lehdessä vaasalaiset kansanedustajat yhtiön hallituksen jäseninä vakuuttivat valitun linjan olevan oikean ja sen jatkuvan myös tulevaisuudessa. Ilmoittivat, että edelleenkin sähköä pyritään myymään koko Suomeen.

Juhani Prusti

Seinäjoki