Sähkön hintakriisi koskettaa syvästi

Sähkön hinta on herättänyt syvenevää huolta syksyn edetessä ja talven saapuessa. Joulukuun alkupuolella nähtiin jo enteitä siitä, miten hinta saattaisi tulla nousemaan kovina pakkaspäivinä, kun tuuli ei ole tukena ja talot tarvitsevat silti lämpöä. Hallituksen aiemmat tukitoimet tulisivat olemaan todella tarpeellisia, sillä talvesta ei näyttänyt olevan tulossa lauhaa.

Samoihin aikoihin kuitenkin selvisi, ettei Olkiluoto 3 tulisikaan olemaan apuna odotetusti sydäntalvella, vaan sen käyttöönotto viivästyisi edelleen.

Tilanne muuttui, ja kun näin kävi, oli arvioitava myös uusien toimien tarvetta. Vaikka vanhat toimet ovat edelleen tarpeellisia, eivät ne olisi olleet riittäviä vastaamaan muuttuneeseen tilanteeseen.

Kaikkia sähkökriisi ei samalla tavalla kosketa, mutta he, joita se koskettaa, koskettaa kriisi syvästi. Etenkin ne kotitaloudet, jotka lämpiävät sähköllä, voivat olla erityisen haastavassa tilanteessa. Paljon on kiinni myös sähkösopimuksesta ja siitä, milloin sen on sattunut solmimaan ja minkä tyyppisenä.

Tilanne luokin monia jakolinjoja. Tärkeintä kuitenkin on, että kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien tilannetta saadaan helpotettua.

Tarvitaan siis lisätoimia, ei SDP muuten olisi ehdottanut talousarviokäsittelyn yhteydessä sähkön hintakattoa.

Budjettiriihessä syyskuun alussa päätettiin nopeiden tukitoimien lisäksi jatkovalmistelusta sähkön hinnan alentamiseksi, kulutusjouston lisäämiseksi sekä tulo- ja alueperusteisen tukimallin aikaansaamiseksi.

Ministeri Lintilän ja TEM:in ratkaisuja sähkön hintaan vaikuttamiseksi on kuulutettu tämän jälkeen pitkin syksyä. Valmistelu ei ole kuitenkaan edennyt jostain syystä päätetyn mukaisesti.

Nyt hallitus sai ennen joulua vihdoin päätettyä tuesta, joka maksetaan könttäsummana neljän talvikuukauden sähkölaskuja helpottamaan, ja jonka laskentaperusteena käytetään marras–joulukuun toteutunutta kulutusta.

Nyt kiireellisesti valmistellaan myös sähkön hintakattoa, joka kannustaa sähkön säästöön ja joustoon, sekä maksuaikajoustoja koskevaa lainsäädäntöä sekä yrityksille että kuluttajille. Lisäksi maatalouden toimijoille valmistellaan erillinen tuki helpottamaan heidän tilannettaan sekä kutsutaan sidosryhmät yhteisesti keskustelemaan ja selvittämään pk-yritysten tukemista.

Samalla on ehdottomasti jatkettava sähkön säästämistä, jotta voisimme parhaamme mukaan välttyä sähköpulalta ja sähkökatkoilta.

Sähkön hinnan kiristymisen ohella korkea inflaatio on nostanut monen muun tuotteen, kuten ruuan, hintaa.

Vuoden alussa tulevat voimaan monet hallituksen budjettiriihessä tekemät päätökset, jotka kohentavat erityisesti pienituloisten ja lapsiperheiden tilannetta ensi vuoden ajan. Esimerkiksi työttömyysturvan lapsikorotukseen tulee 20 prosentin korotus ja toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden lasten perusosaa korotetaan puolestaan 10 prosenttia.

Myöhemmin keväällä astuu voimaan varhaiskasvatusmaksujen pysyvä alennus, joka tukee monen perheen tilannetta.

Kaikkia päätettyjä toimia tarvitaan tässä tilanteessa. On tärkeä arvovalinta tukea ihmisiä tilanteessa, jossa elinkustannusten nousu haastaa ihmisten arkea.

Kaikki on pyrittävä pitämään mukana järkevän ja oikeudenmukaisen politiikan avulla. Olemme valitettavasti taas vaikeiden aikojen keskellä, mutta tästäkin kriisistä tulemme yhdessä selviämään.

Kim Berg

SDP:n kansanedustaja Vaasasta