Sähkön puutteella peloteltu

Koronan ja sodan kärsimyksien lisäksi on meitä suomalaisia koetellut viime aikoina myös välttämättömien kulustarpeiden hintojen nousu. Sähkö, polttoaineet, ruoka ja monet muut valttämättömät kustannukset ovat kohonneet runsaasti.

Hintojen korotukset ova tuoneet kuittenkin pörssiyhtiöille satojen, jopa tuhansien miljoonien voitot. Maksajina ovat olleet suomalaiset ja valtiokin. Koranatukiakin on käytetty härskisti, kyseenalaisilla konsteilla.

Kansalaiset ihmettelevät, miksi Suomen hallitus ja eduskunta eivät laita ruotuun tällaista touhua ja eri tahojen ahneutta.

Moni suomalainen on ihmetellyt touhua. Onhan viime aikojen meiningeissä jonkilaista petollisen toiminnankin piireteittä. Suunnitelmallista sellaista.

Otetaan esimerkiksi vaikkapa sähkö. Jo syksyllä alettiin eri tiedotusvälineissä, monien energiayhtöiden ja ministerienkin toimesta meuhkata tulevasta sähköpulasta. Tällaisiin pelkoihin pontta haettiin tietenkin sodasta.

Propaganda jatkui käytännössä, että jättimäisiä vuosipalkkoja saavien, sähköyhtiöden päälliköiden johdolla alettiin nostaa sähkön hintaa. Vuoden 2021 verotuksessa on kärjessä Fortumin toimtusjohtaja yli 3 miljonaan palkkiollaan. Monien muiden säköyhtiöiden johtajat ansaitsivat 300 000–600 000 euron vuositulot.

Seuraavana olikin monien vanhojen sopimusten katkeaminen ja uusien tekeminen, kovasti kohonneilla hinnoilla. Valtiokin joutui maksamaan miljardeja Fortumin seikailusta Saksassa. Lisäksi hallitus päätti kansalaisten avaustamisesta kalliista sähköstä.

Sähköyhtiöiden taholta tarjottiin kilvan erilaisia sopimuksia. Niitä tuli enimäkseen puhelimen välityksellä. Useimmat tarjousten vastaanottajat eivät ymmärtäneet tarjouksista ”hölkäsen pöläystä”. Muuta kuin sen, että nyt sain ja tein hyvän sopimuksen!

Minä itse sain useamman puhelinsoiton Fortumilta. En ymmärtänyt minäkään tarjousten vaihtoehdoista mitään. Jätin tekemättä! Ajattelin, että on turvallisinta pysyä entisen, oman alueen yhtiön, Koillis-Satakunta Sähkö Oy:n asiakkaana.

Moni on kuitenkin tehnyt sopimuksen puhelimyynnin välityksellä. Näin siitäkin huolimatta, että kyseessä on vaikea ”kauppatavara”. Entuudestaankin pitäisi olla tiedossa, että sähkön puhelimyynti on aheuttanut-ja aiheuttaa, jatkuvasti paljon valituksia ja yhteydenottoja kuluttajaviranomaillle.

Sähkösopimuksia ja erilaisia vaihtoehtoja on tarjolla netissäkin kymmenittäin. Niissä piilee myös monia vaikeasti tulkittavia ”porsaanreikiä”, asiakkaan tappioksi. Kyseessä onkin valtava bisnes. Eräs suurien sähköyhtiöiden rypäs ilmoittaa, että heiltä saatavilla lähes 50 eri ”halvinta tajousta”!

Moni on kuitenkin pettynyt sopimukseensa. Minulle soitteli talonomistaja tuohtuneena, kun uuden sopimuksen myötä kuukauden sähkölasku pompahti paljon. Nyt menee lähes 1 000 euroa sähköön kuukaudessa. Samalla mieshenkilö huomutta, että sopimuksen purku on käynnistynyt.

Alavutelainen naishenkilö oli tehnyt mielestään hyvä ja halvan sopimuksen. Todellisuus oli kuitenkin toisenlainen. Hän halusi purkaa sopimuksen ja maksaa sovitun sakon siitä. Mutta siihenkään sähköyhtiö ei ollut suostuvainen.

Naapuri oli saanut puolta halvemman sopimuksen!

Jostakin luin, että 300 000 suomalaista on tehnyt uuden sähkösopimuksen. Jos ja kun tässä luvussa on paljon pettyneitä, niin kuluttajaviranomaisilla riittää kiirettä.

Nyt kun sähköpulaa ei ole näkyvissä. Ja todella edullisia sopimuksiakin joiltakin, rehellisiltä yhtiöiltä on saatu ja saa edelleen. Sen takia tässä tilanteessa saakin ihmetellä, miksi yhtiöt eivät itse oikaise, asiakkaan väärin ymmärtmillä lupauksillaan tehtyjä kalliita sopimuksia? Luulisi se olevan yhtöinkin etu tulevaisuutta ajatellen.

Mutta voidaan myös ajatella, että valtiovallan olisi aika puuttua sähkö- ja muiden energiyhtiöiden toimintaan. Suoraan sanottuna, pörssiyhtiöiden harrastamaan kansalaisten kurjistamiseen, ahneuteen, suomalaisten arkiselle elämälle ja yrittäjyydelle välttämättömän sähkön ja polttoaineiden korkeiden hintojen avulla.

Pentti Hautala

Töysä