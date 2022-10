Sähkön voi kilpailuttaa

En ymmärrä, että miksi juuri Vaasan Sähkö Oy:n sähköenergian hinnasta valitetaan, kun sähkön myyjät voi kilpailuttaa ja ostaa siltä, joka halvimmalla myy. Tavara on kaikilla samaa. Sen sijaan sähkön siirto on verkkoyhtiöitten monopoli.

Nettiin on tullut sähkön hinnan vertailupalveluita. Vähän niin kuin verkkokauppoja. Tosin sähkömarkkinat ovat niin epävakaat, etteivät useimmat sähkön välittäjät uskalla enää tehdä vakiohintaisia määräaikaisia sopimuksia. Fortum tarjoaa vielä kahden vuoden määräaikaista sopimusta hintaan 30,34 snt/kWh ja perusmaksu 4,50 €/kk. Ja Helen (entinen Helsingin Energia) vuoden sopimusta 40,75 snt/kWh ja 5,99 €/kk.

Pörssisähkön välittämisessä kilpaillaan vain välityspalkkiolla ja perusmaksulla. Vaasan Sähköllä ne ovat 0,25 snt/kWh ja 3,50 €/kk. Kestävät vertailun muiden kanssa.

Jotkut yhtiöt tekevät vielä toistaiseksi voimassaolevia perus- tai yleissähkösopimuksia. Osa rajoittaa niiden tekemisen nykyisille asiakkaille tai vain verkkonsa alueelle.

Vaasan Sähkön perussähkön hinta on nyt 29,90 snt/kWh ja 3,50 €/kk. Sitäkin se myi vain nykyisille asiakkailleen. Hinta tarkistetaan neljä kertaa vuodessa. Seuraavan kerran vuodenvaihteessa. Määräaika on siis vai kolme kuukautta.

Vertailupohjaksi Väre Oy, joka on monen sähköyhtiön yhteinen markkinointiyhtiö, myy jatkuvan sähkön nimellä hintaan 47,90 snt/kWh ja 6,13 €/kk.

Vaasan Sähkön hinta on kilpailukyinen. Vaasan Sähkö hankki välittämästään sähköstä 79,6 prosenttia vuonna 2021 EPV Energian kautta. Sen omistaa 20 sähköyhtiötä, joista suurin omistaja on Vaasan Sähkö 40,58 prosentin osuudella. EPV Energia omistaa edelleen osuuksia eri voimayhtiöistä. Esimerkkeinä TVO, Pohjolan Voima ja Vaskiluodon voima. Pohjolan Voima omistaa edelleen yli puolet TVO:sta. TVO III suurentaa ydinvoiman osuutta.

Vaskiluodosta tulee energiaa Vaasaan myös kaukolämpönä.

EPV Tuulivoima on kokonaan EPV Energian omistama. Sillä on tällä hetkellä tuulivoimapuistot Ilmajoella, Vaasassa, Teuvalla ja Kristiinankaupungissa. Rakenteilla on kolme.

EPV Energia rakentaa 12 megawattitunnin sähköakun Teuvan tuulivoimapuiston yhteyteen säätövoiman varastointiin. Lisäksi EPV Energia, Vaasan Sähkö, Wärtsilä Finland ja Vaasan kaupunki ovat solmineet aiesopimuksen yhteistyöstä aloittaa vedyn tuotanto Vaasassa. Valtionyhtiö Gasgrid suunnittelee vetävänsä vetyputken länsirannikolle ja aina Kaakonkulmaan asti.

Nämä tukevat myös Vaasan kaupungin tavoitetta tulla hiilineutraaliksi tällä vuosikymmenellä. Ne myös tukevat koko maan tavoitetta siirtyä omiin ja uusiutuviin energioihin huoltovarmuuden turvaamiseksi ja ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi.

Markus E. Myllymäki

Vaasa