Sairaalaa puolustettava ja kehitettävä joka päivä

Tasan seitsemän vuotta sitten avasin eduskuntavaalikampanjani Vaasan keskussairaalan kahvilassa. Paikan valinnalla halusin korostaa, miten tärkeää on, että aktiivisella elinkeinopolitiikalla luodaan edellytyksiä niin peruselinkeinoille kuin teknologiaviennille. Resursseja tulee luoda, jotta niitä voidaan kohdistaa siihen kaikkeen pyhimpään mitä verovaroilla saa – monipuoliseen ja korkealaatuiseen hoitoon elämän kaikissa vaiheissa.

Sinä päivänä kahvilassa emme kuitenkaan voineet aavistaa, että tulevina vuosina keskiössä olisi poliittisesti värjäytyneet keskittämisasetukset ja että joutuisimme taistelemaan niin lujaa Vaasan keskussairaalan puolesta. Pohjalaisten aktiivisuus helpotti meitä asian korjaamisessa hallitusneuvotteluissa 2019, jonka johdosta sairaalamme kuuluu nyt laajasti päivystävien joukkoon, kuten ehdottomasti kuuluukin olla. Tänä päivänä Vaasassa sijaitsee kansallinen potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus. Luonnollinen askel on vahvistaa lääketieteellistä koulutusta alueellamme.

Sekä nykyiset että uudet yksityiset teolliset toimijat investoivat Vaasassa tulevina vuosina miljardien eurojen edestä. Laadukkaat sote- ja pelastuspalvelut elämän eri vaiheissa ovat äärimmäisen tärkeitä paitsi alueemme ihmisille, myös seudun ja elinkeinoelämämme kilpailukyvyn näkökulmasta.

Tulevalla hyvinvointialueella on iso rooli myös 700 miljoonan budjetin ja lähes 8 000 henkilön työnantajana. Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmän jäsenenä on jatkotyötä ajatellen luonnollista asettaa itseni ja verkostoni käytettäviksi asettumalla ehdolle aluevaaleissa. Henkisen hyvinvoinnin lisäksi haluan kunnia-asiana erityisesti korostaa kaikkien oikeutta arvokkaaseen vanhuuteen. Vahvoja sote- ja pelastuspalveluita ei saa pitää itsestään selvyytenä. Niitä on jatkuvasti puolustettava ja kehitettävä.

Joakim Strand (r.)

aluevaaliehdokas

Vaasa