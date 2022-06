Salainen puhelu

Tiedättehän, että CIA skannaa tietokoneilla kaikki maailman puhelut sekä tallentaa, jos esiintyy tiettyjä avainsanoja. Mutta on muitakin elektronisen spektrin selaajia, kuten muun muassa Riihimäen viestikuunteluasema. Sattuipa hiljattain haaviin mielenkiintoinen keskustelu, jonka korkea salausaste teki kuulijan uteliaaksi. Nikkarimme tietenkin onnistuivat purkamaan salausalgoritmin.

”Morjensta, onko se Erdoganin akan poika langalla? Vova täältä lätäkön itärannalta helistelee. Joko olet sorvauttanut lain, joka poistaa rajoitukset hallintokausilta? Jos et vielä, niin voin faksata – mulla on toimiva formaatti. Näin salarakkaiden kesken on pakko hiukan urputtaa. Vaikka halusit ärsyttää Natoasi uhkaamalla hommata meiltä hyvät ilmatorjuntaohjukset, missä ilomielin auttelen, ei ollut reilua myydä noille Ukrainan satiaisille niitä Kiinan lisenssillä väsäämiänne Baytaktareita. Sähän lupasit, ettei ne saa niitä skulaamaan. Ai eikö? Meiltä on loppu kaikki uudet taisteluvaunut niin että on kelattava koipussista jotain 50-luvun museovehkeitä. Tähän sanon: hyi Sinua! Jotta hedelmällinen yhteistyö voisi jatkua, olet kyllä vastapalveluksen velkaa. Lupaa minulle kunniasanalla, että et päästä Natoon niitä kahta takiaista sieltä meidän pohjoiselta länsirajalta. Kyllä vanha vuohikauppias taatusti keksii ehdot, joita on mahdotonta täyttää. Sano vaikka että se Haloska jätti maksamatta basaarikauppiaalle nahkatakin, ja että se eukko pitää lähettää sinne lusimaan. Kun torjut Naton laajenemisen meidän suuntaan, et tule katumaan. Täällä on varakas ystävä, joka muistaa ystävyyden arvon. Huomenna se Sauli-boy soittaa mulle, joten voin kai kuulisti luottaa, että nou hätä Sinun avullasi. Ei vaan, nyt pitää kiirehtiä antamaan lausuntoa, että siis operaatio sujuu kuin rasvattu. Sulle runsaat Allahin siunaukset. Rimpautellaan taas. Moikka,”

Allekirjoittanut vakuuttaa, että ”totta joka sana!”

Kalle Lanamäki

Vaasa