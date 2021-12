Sana ”varushenkilö” ei ole suomea

Nyt on Ylekin alkanut kutsua asepalveluksessa olevia kansalaisia ”varushenkilöksi”. Sanahirviö on sinänsä ymmärrettävä, koska puolustusvoimissamme palvelee vuosittain kunnioitettavat lähes 2 000 nuorta naista – kunnia heille.

On sinänsä hyväksyttävää, että pyritään korvaamaan vahat sukupuolittuneet ala- ja ammattinimitykset neutraaleilla, mutta naurettavuuksiin tai kielenvastaisuuksiin ei pitäisi mennä. Siten ”varusmies” sanan voisi hyvin korvata sanalla sotilas, sillä sotilaitahan kaikki puolustusvoimissamme sotilastehtävissä palvelevat ovat arvoon tai asemaan katsomatta.

Sana varusmies on siitä jännä, ettei sen poistaminen taida ihan onnistua edes Ylen uutisten päätoimittaja Jouko Jokisenkaan mahtikäskyllä, koska asevelvollisuuslaki ja kahdeksan muuta lakia tuntee ja käyttää varusmies-sanaa.

Ehdottamani sotilas-sana taas viittaa sotaan ja siihenhän hirveyteen ei meidän rauhantahtoinen armeijamme tietystikään valmistaudu – ainakaan nykyhallitus ei sitä tunnusta. Eli eipä taida sotilas Jokiselle kelvata.

Oikeudenkäymiskaaressa puhutaan asiamiehistä – ei asiahenkilöistä. Raastuvassa nainenkin on lain mukaan asiamies.

Eduskunnassa on puhemies ja siinäpä pulma. Kun se on perustuslaissa säädetty, niin puhemies on puhemies, olipa tämän etunimi Laura tai Lauri: Olisihan tietysti hupaisaa, jos meillä alettaisiin perustuslakia 5/6 enemmistöllä tämän takia muuttamaan. Sitä paitsi onhan meillä ollut Riitta Uosukaisesta lähtien naispuhemiehiä, jotka ovat hoitaneet hommansa jämerämmin kuin monet mieskollegansa.

Entäs jos vihamies onkin naisoletettu? Pitääkö silloin puhua ”vihanaisesta”? Jos nimi ei saa ilmaista sukupuolta, vaadin ehdottomasti, että pesäpallojoukkue Jyväskylän Kirittäret hetimiten muuttaa nimensä sukupuolineutraaliksi.

Toisaalta olisihan se hupaista, jos Tampereen uusi halli olisi saanut pitää Uros-nimen ja siellä olisi pelannut maaotteluja ”naarasleijonat”.

Matti Jaakkola

varatuomari

Mustasaari