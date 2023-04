Sanna Marin elää täyttä elämää

Sanna Marin joutui yllättäen pääministeriksi sotien jälkeen vaikeimpina vuosina. Hän kasvoi työn mukana sen mittaiseksi. Samalla hän osoitti sateenkaarivanhempien lapsena, että tausta ei ole vaikuttanut negatiivisesti terveen identiteetin ja itseluottamuksen kehitykseen. Hän on saavuttanut kansainvälistä ihailua ja arvostusta toiminnastaan.

Pääministerinä hän oli aloittaessaan maailman nuorin. Samalla hän toimi Suomen PR-henkilönä osoittaen maassamme vallitsevan tasa-arvon toimivan korkeimmalla tasollakin esimerkillisesti. Hän ilmentää tyylikkäästi 2000-luvun ihmisen arvomaailmaa antaen kannustavan esimerkin kaikille.

Vastuunkantajana hän joutui koviin paineisiin kestäen kaiken hillityn käytöksen koskaan pettämättä. Hänellä oli kanttia julkisesti selvin sanoin tuomita Putin Ukrainan sodan aloittajana.

Ylipitkät työpäivät, stressi, isot päätökset, univaje, kritiikki ja äitiyden vaatimukset risteilivät koko ajan mielessä.

Stressiä hän ei useiden miesten tavoin lääkinnyt alkoholilla, vaan lenkkeilemällä ja kuntoilemalla. Ihailua herättävällä tavalla hän aina vastasi kovimpiinkin kysymyksiin ne kuunnellen hiiltymättä selkeästi perustellen kantansa.

Miettimisaikaa tarvitsematta hän samanaikaisesti puhui piikittelemättä tai syyttelemättä ketään puhtaan asiallisesti käyttäen täydellisesti formuloitua kieltä. Tällaisena hän näyttäytyy ulospäin. Itsehillintä ja itsekuri ovat arvokkaita ominaisuuksia. Taustalla ollut perhe oli voimavara, mutta myös huolen aihe. Aviomies ja pieni tytär tarvitsivat osansa ajasta.

Luopumispuheessaan hän ilmoitti, ettei aio pyrkiä mihinkään huippuvirkaan, vaan aikoo olla pelkkä rivikansanedustaja.

Tällä teollaan hän mahdollisti demarien hallitukseen menon ja itselleen uuden elämänvaiheen.

Lepo on varmasti tarpeen, mutta kyseessä saattaa olla yksityiselämän siirtyminen elämän painopisteeksi ainakin joksikin aikaa. Hänen aviomiehensä ilmoitti vähän aikaisemmin myös luopuvansa nykyisestä työstään. Nämä vaikuttavat yhteisiltä ratkaisuilta. Aika näyttää. Ne ratkaisut eivät kuulu kenellekään muulle.

Media spekuloi nyt salaisista aikeista johonkin kansainväliseen huippuvirkaan. Sannalla on työikää jäljellä vielä 30 vuotta. Hän ehtii vaikka mitä. Perhekin on huippuvirka. Se on yritys. Iso yritys. Jos Sanna Marin haluaa tapansa mukaan omistautua sillekin täysipainoisesti vaikkapa seuraavat 10 vuotta, toimien ohessa rivikansanedustajana, on se vain merkki siitä, että tämä moderni nainen haluaa elää täyttä elämää.

Matti Hurme

Vaasa