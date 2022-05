Sateenkaarimessun järjestämisestä

Päätoimittaja Markku Mantila ottaa voimakkaasti kantaa veljien rukousryhmää vastaan puolustaessaan sateenkaarimessun järjestämistä Lakeuden Ristissä. Ilkka-Pohjalaisen lukijakunta varmaan muodostuu kaikista yhteiskuntaluokista, joten päätoimittajan on kumarrettava joka suuntaan.

Suurin osa suomalaisista kirkkoon kuuluvista ihmisistä on kuitenkin Raamatun sanaan luottavia ja uskovia. Tällaisen mielipiteen, kuten edellä, esittäminen on kuitenkin punainen vaate nykylinjan muutosta ajaville sateenkaari- yms. suunnan edustajille.

Kirkon messuun ovet ovat auki kaikille, eikä siellä kysytä sinun vakaumustasi. Ketään ei osoiteta sormella ja todeta. Todistaa vain sateenkaariväen huonoa omaatuntoa, kun pitää vaatia etuoikeuksia messun järjestämisen suhteen.

Se, miksi nyt on noussut häly pridemessun järjestämisaikeista, johtuu siitä että Raamatussa selvästi sanotaan, mitä tarkoittaa miehen yhtyminen mieheen ja naisen naiseen. Se on syntiä. Nämä ihmiset itsessään ovat Jumalan luomia ja sellaisinaan Jumalalle kelvollisia. He ovat täysin tasa-arvoisia kaikkien kanssa.

Juho Kössi

Seinäjoki