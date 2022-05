Sateenkaarimessusta järkyttyneille

Katajalaakson veljet ovat järkyttyneet sateenkaarimessun suunnittelusta Lakeuden Ristiin (I-P 29.4.2022). Miestenpiiri on ilmeisesti käsitellyt Raamatun aiheet lähes loppuun tai kenties heillä on liian vähän omia murheita, kun on aikaa (kristillisesti?) paheksua muiden tekemisiä.

Voisi kuvitella, että maailmassa olisi muutakin – ja olennaisempaa – tuomittavaa kuin seurakunnan yksittäinen tilaisuus.

Papit siunaavat kylvöjä, koululaisia, koneita, kolmekymppisiä ja kulkuneuvoja. On teemamessua Apulannan, Juice Leskisen tai Beatlesin tahtiin, partiomessua, urheilumessua ja tuomasmessua, mutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oma tapahtuma on se, joka kirvoittaa kirjallista kritiikkiä.

Olen käsittänyt, että Raamatussa tämä aihe jää hyvin pienelle käsittelylle eikä se ole sellaisenaan tuotavissa nykyaikaan. Keskeistä olisi korostaa Jeesuksen sanoja ja tekoja.

Muurimäki ja veljet sekä muut aihetta tällä palstalla paheksuneet voisivat kuvitella omalle kohdalleen tilanteen, millaista on tulla suljetuksi erilaisista yhteisöistä.

Miltä mahtaakaan tuntua, kun ihmiset väittävät hyväksyvänsä ja jopa rakastavansa, mutta jo seuraavassa virkkeessä sanovat, että ei kuitenkaan saa toivoa tai tavoitella parisuhdetta tai toteuttaa luonnollisista luonnollisinta asiaa, omaa seksuaalisuuttaan? Näinkö Jeesus kohtaisi sateenkaariväen?

Seinäjoen pride-tapahtuman järjestäminen ei todellakaan kaadu siihen, jos sateenkaarimessua ei pidetäkään.

Ohjelmaa riittää silti moneksi päiväksi.

Ulkopuolinen

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä