Savua ilman tulta

Hyvänhajuinen ja jopa -makuinen, huonosti aikuisten huomaama ja tunnistama. Käytettäessä höyryää, mutta ei haise pahalta. Kun kaverit vielä kertovat, kuinka sähkötupakka on se terveellisempi vaihtoehto, voi syntyä luulo, että sitä voi turvallisin mielin käyttää. Onhan riski kiinnijäämisestäkin kovin pieni.

Aikuisen silmin tilannekuva on toinen. Seuraamme hämmentyneenä, kuinka tipumme kelkasta. Mikä sähkötupakka? Ajattelemme, että ehkä tähän pitäisi jotenkin puuttua, mutta miten. Pahimmillaan ummistamme silmämme, uskomme mekin niitä kavereita, jotka todistavat tuotteen vaarattomuutta.

Sähkötupakan käyttö on nuorten keskuudessa viime aikoina kasvanut. Tärkeintä on olla hereillä, vaikka ei epäilisikään mitään. Omalta nuorelta voi vaikka kysyä, onko nuori kuullut tästä ilmiöstä. Vanhemman ei tarvitse olla asiantuntija, mutta oman huolensa voi silti esittää. On toki myös hyvä tuntea aihetta ja selvittää, mistä on kyse.

Mikäli kuulee puhuttavan vapettamisesta, on ainakin syytä havahtua, sillä nuoret käyttävät sähkötupakasta usein nimitystä vape.

Vapet eli sähkösavukkeet ovat akkukäyttöisiä laitteita, joilla höyrystetään ja hengitetään laitteen säiliössä olevaa nestettä. On olemassa nikotiinillisia ja nikotiinittomia nesteitä. Laitteiden ominaisuudet, kuten ulkomuoto ja koko vaihtelevat paljon. Osa laitteista on kertakäyttöisiä ja osa uudelleentäytettäviä.

Sähkötupakan käytöstä ei juurikaan ole vielä tutkimustuloksia. Tiedämme kuitenkin, että haittoja on. Tiedämme, että sähkötupakka on vaarallista nuorille, joiden aivot ovat vasta kehittymässä. Tiedämme, että sähkötupakasta puuttuu osa tupakan haitallisista aineista, mutta tilalle on laitettu monia muita aineita.

Jotkut tavanomaisesti vaarattomat aineet, kuten elintarvikkeina käytetyt haju- ja makuaineet, voivat höyrystyessään muuttua terveydelle vaaralliseksi. Lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan.

Nuoret ovat liian kallis kokeiluryhmä. Laki onkin tässä tapauksessa aikuisten puolella. Sähkötupakkaa ei saa myydä alle 18-vuotiaille ja myös sen hallussapito on kielletty alaikäisiltä. Tämä ei nuorille kuitenkaan ole mikään ongelma, somen kauppapaikat palvelevat ilman papereitakin.

Moni vastuuton aikuinen tekee hyvää tiliä myydessään sähkötupakkaa nuorille moninkertaiseen hintaan.

Tällä hetkellä tilanne on sähkötupakalle 1–0. Mahdollisuus tasoitukseen ja jopa ohi pääsyyn on kuitenkin olemassa. Aikuiset, ollaan hereillä!

Henna Rantasaari

hyvinvointipäällikkö

Seinäjoen kaupunki

Raisa Mäkynen

erityisnuorisotyöntekijä

Seinäjoen kaupunki

Jesse Keskinen

asiantuntija

Ehyt ry