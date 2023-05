Sedun rakentuminen keskustaan vahvistaa elinvoimaa

Hyvin koulutettu ja osaava työvoima on yksi menestyvän yrityselämän kulmakivistä. Etelä-Pohjanmaalla ja Seinäjoella tätä tarvetta täyttää muiden oppilaitosten ohella Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, tuttavallisemmin Sedu.

Sedu on ollut jo pitkään tärkeä osa alueemme koulutustarjontaa ja sen rooli Seinäjoen yrityselämälle on merkityksellinen. Sedu tarjoaa monipuolisen valikoiman ammatillista koulutusta eri aloilla, joka kattaa laajan kirjon työelämän tarpeita ja näin luo vankan perustan alueen yritysten menestykselle.

Sedu tekee tiivistä yhteistyötä Seinäjoen Yrittäjien ja paikallisten yritysten kanssa. Tämä yhteistyö on avainasemassa varmistamaan, että koulutus vastaa työelämän vaatimuksia. Yritykset osallistuvat opetusohjelmien suunnitteluun ja tarjoavat harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Tällainen vuoropuhelu yritysten ja koulutusorganisaation välillä mahdollistaa sen, että opiskelijat saavat käytännön kokemusta ja kehittävät työelämässä tarvittavia taitoja. Tämä puolestaan lisää valmistuneiden opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia Seinäjoen alueella.

Sedun tarjoamat jatkokoulutusmahdollisuudet ovat tärkeitä Seinäjoen alueen yrityselämän kehitykselle. Jatkokoulutusohjelmat auttavat alueen yrityksiä pysymään ajan tasalla uusimmista trendeistä ja teknologioista. Näin yritykset voivat kehittää kilpailukykyään ja innovatiivisuuttaan.

Sedun merkitys ei kuitenkaan rajoitu pelkästään koulutustarjonnan monipuolisuuteen. Kaksisataaviisikymmentä henkeä työllistävänä oppilaitoksena se on myös iso ja tärkeä työllistäjä alueella. Lisäksi Sedun kaksituhatta opiskelijat tuovat alueelle elinvoimaa ja kulutuskysyntää, mikä vaikuttaa positiivisesti paikalliseen talouteen.

Sedun oppilaitoksen rakentuminen Seinäjoen keskustaan on merkittävä asia paitsi koko kaupungin elinvoimalle, myös alueen yrityksille. Uusi, arvokkaaseen miljööseen istuva ja käyttäjiään hyvin palveleva rakennus houkuttelee osaajia Seinäjoelle kouluttautumaan ja näin taklataan yritysten kipeästi potemaa työvoimapulaa.

Oppilaitoksen kilpailukyvystä tulee pitää huolta, jotta alueeltamme ei lähdetä muualle opiskelemaan. Nyt on jo nähtävissä vuotoa esimerkiksi Pirkanmaan suuntaan.

Valitusvyyhdin vuoksi tyhjillään seisovan tontin rakentuminen luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti keskustan palvelualan yrityksille, kuten ravintoloille, kahviloille ja kaupoille. Opiskelijat ja oppilaitoksen henkilökunta vahvistavat kysyntää näille palveluille, mikä taas kannustaa uusia yrittäjiä keskustan alueelle. Uuden koulurakennuksen tilat mahdollistavat myös erilaisten tapahtumien ja seminaarien järjestämisen keskustassa tulevaisuudessa, joka elävöittää keskustaa entisestään. Hyvä esimerkki on Kurikan kampus, joka on tarjonnut puitteet tilaisuuksien järjestämiselle ja tuonut sitä kautta liikevaihtoa myös lähialueen palveluyrityksille.

Rakentaminen vaatii aikaa ja resursseja. Aikaa ja rahaa on jo tuhlattu, joten nyt on ensiarvoisen tärkeää, että Sedun tontti saadaan rakennettua mahdollisimman pian palvelemaan opiskelijoita, työntekijöitä sekä kaupungin yrityselämän tarpeita. Hankkeen tavoiteaikataulu on vuosi 2028. Sedun suuri ja tärkeä opinahjo ansaitsee tilat Seinäjoen kaupungin sydämestä. Näin varmistetaan tulevaisuudessa alueemme vetovoima koulutuskaupunkina ja -maakuntana.

Seinäjoen Yrittäjät ry

Hallitus

Kaisa Metsänranta

toiminnanjohtaja