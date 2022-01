Seinäjoella on jo arkkitehtuurin professuuri

Päätoimittaja Markku Mantila nosti 2.1.2022 Maan tila -artikkelissa esille tärkeitä ja värikkäällä tavalla erilaisia toiveita sekä näkyjä alkaneelle vuodelle. Osa niistä on lähempänä kuin uskommekaan.

Seinäjoella on jo vuodesta 2009 toiminut arkkitehtuurin professuuri, jonka työnimenä on Alvar Aalto -professuuri. Alusta saakka on ollut selvää, että alan ammattilaiset käyttävät nimitystä varovasti, koska Alvar Aaltoon itsensä rinnastaminen ei ole ihan ongelmatonta. Professuurin kotipaikka on Tampereen yliopisto, jossa arkkitehteja koulutetaan, mutta työympäristö Seinäjoella.

Professori Ari Hynynen on jo useita kertoja koonnut alan kansainvälisiä asiantuntijoita kokoustamaan Seinäjoelle, mukana myös Aalto-tutkijoita. Professorin työn kautta eteläpohjalaisilla asiantuntijoilla, suunnittelijoilla, on linkki alan kansainväliseen verkostoon.

Juha Alarinta

johtaja

Seinäjoen yliopistokeskus