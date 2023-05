Seinäjoen seurakunnan kirkkoherran valinnasta

Ilkka-Pohjalaisen uutisoinnissa (18.5.) ”Aurasesta Seinäjoen uusi kirkkoherra” valtuutettu Tapani Rengon mukaan ainoa ero ehdokkaiden välillä oli, että Lainimo sallisi samaa sukupuolta olevien parien rukoushetket, mutta Auranen ei.

Me allekirjoittajat, Seinäjoen seurakunnan laajennetun johtoryhmän luottamushenkilöjäsenet, haluamme korjata kirkkovaltuuston kokouksesta uutisoidun lausunnon kaksi virhettä.

Ensinnäkin Ari Aurasen ansiokas toiminta lääninrovastina ja toista kautta Lapuan hiippakunnan pappisasessorina vakuuttaa meille sen, että hän noudattaa kirkolliskokouksen päätöksiä ja piispainkokouksen ohjeistuksia, eli sallii samaa sukupuolta olevien parien rukoushetket.

Toiseksi, eroa hakijoiden välillä löytyy mm. koulutuksen ja kokemuksen osalta. Ari Auranen on koulutukseltaan sekä teologian, että filosofian tohtori. Minna Lainimo on koulutukseltaan teologian maisteri, lisäksi hänellä on opettajan pätevyys. Ari Aurasella on 12 vuoden kokemus kirkkoherran tehtävästä, Minna Lainimo on toiminut vuoden kirkkoherrana.

Juhani Hihnala

kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Jaana Metsäranta

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Pirjo Aittoniemi

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Jari Heiska

kirkkoneuvoston edustaja

Jussi Juurakko

kirkkoneuvoston edustaja