Seinäjoen ydinkeskustan näivettyminenkö yllätys?

Ylä-Seinäjoella syntyneenä ja kasvaneena, Ala-Seinäjoella koulunsa käyneenä ja työnsä tehneenä ihmettelen tätä jälki-ei-niin-viisasta kummastelua, mikä näivetti Seinäjoen keskustan? Nykyisen Suur-Seinäjoen asukkaana on voinut seurata sitä vääjäämätöntä kehitystä, mihin Seinäjoen päättäjien periytyvä ökytauti on johtanut; kylmänkalseaan laatikkokeskustaan, joka on lähinnä Ideaparkin nukkumalähiö. Tutkimuksen tulos ei voi olla yllätys kenellekään. Naiivia on uskoa tai väittää muuta.

On ollut kiihkeä tarve itsetuntoa latistava Kurakauppalan nimi ja maine karistaa, tehdä ja näyttää mitä pohjalainen on miehiään, uutta hienoa on rakennettava.

Aalto-keskus, niin merkittävä kuin onkin, johti sitä ympäröivän rakentamisen nykytilaan; ei voi rakentaa. Ilman arkkitehtitoimiston ja kylttyyriyhdistysten hyväksyntää ei nouse pytinkiä ns. eepeekakin tontille.

Seinäjoen keskusta-alueelta on hävinnyt vanha puurakennuskanta. Ei ole vuosien varrella löytynyt purkamisen vastustajaa eikä toimistoa, joka niiden suojelua olisi vaatinut. Kaikki kauppala-ajan suutareitten, kraatareittein, kelloseppäin pytingit ovat muisto vain. Jos joku muistuttaa, että talot olivat jo purkukuntoisia – niinpä. Oman historian säilyttäminen olisi jo vuosikymmeniä sitten vaatinut selkeää näkemystä ja puolestapuhujaa, mutta aaltoökytautia vakavasti poteville ei historian ja perinteiden merkitys ole vaakaan arvoja punnitessa vaikuttanut.

Nyt on siis turha itkeä, kun vahinko on jo housuissa.

Seinäjoki on niin tylsä, kuin miltä sen keskusta näyttää. Historia ei siellä näy. Keskustaan ole asiaa kuin siskoa junalle viedessä.

Ruokaostoksille on suunnattava Päivölän alueelle, apteekkiin myös, vanhan frouvan vähäiset vaatehankinnat on pakko hoitaa netissä ostoskeskusten tarjonnan kohderyhmään sopimattomana. Keskusta tuntuu totaalisesti turhalta käyntikohteelta kahden ostosliikekeskuksen välissä.

Sama kehitys jatkuu, kunhan asemanseutu saavuttaa harjakorkeutensa.

Yrittäjäystävällinen? Varmaan, yrittäjillä tarkoitettaneen tässä tapauksessa rakennusliikkeitä ja sijoittajia. Missä ovat käsityöläiset ja pienyrittäjät? Missä vilkas ja värikäs tori? Kaikkinainen diversiteetti uupuu. Yrittäjäystävällisyys on jo aikoja sitten jyrännyt asukasystävällisyyden.

Ennen vanhaan äiti opetti: Ei siivo tule siivoamalla vaan se pysyy pitämällä. Lainaten sanontaa totean: Ei tule viihtyvyys/elämä keskustaan uutta rakentamalla vaan se olisi pitänyt pitää säilyttämällä.

Jälki- ja näsäviisaasti

Anna-Liisa Paavola

Seinäjoki