Seurakuntavaaleissa tuki kirkon työlle

Media on rummuttanut seurakuntavaalien tuloksista samaa vanhaa virttä. Se on kiinnittänyt päähuomion alhaiselle äänestysprosentille, jonka kertoo tyytymättömyydestä ja siitä, että kirkon toiminta ei sytytä ihmisryhmiä. Asia ei ole lainkaan näin yksinkertainen.

Äänestämisen yksi vahvoista motiiveista on halu vaikuttaa ja saada aikaan muutoksia. Äänestämättömyys kertoo myös siitä, että kirkon toimintaan ollaan tyytyväisiä eikä koeta tarvetta muutoksiin. Kirkollisvaalien äänestysprosenttia vertaillaan helposti muiden vaalien prosentteihin.

On kuitenkin huomattava, että kirkollisvaaleissa äänioikeus on huomattavasti laajempi. Valtiollisissa vaaleissa 16-vuotiaat eivät voi äänestää. Nuorilla on kuitenkin vielä varsin lyhyt kokemus kirkollisesta vaikuttamisesta. Ovathan he vasta juuri käyneet rippikoulun. Äänioikeutettuja ovat myös kirkosta eronneet, joilla äänioikeuden käyttäminen on hyvinkin epätodennäköistä.

Vaalitulos antoi tuen esimerkiksi kirkon tekemälle diakoniatyölle. Diakoninen kirkko auttaa ja tukee haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, toimii oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja rauhan puolesta, rakentaa hyvää elämää edistäviä yhteisöjä sekä varjelee luomakuntaa.

Ilpo Pernaa

Kauhava