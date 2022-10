Siipiveikot ja välistävetäjät

Tuulimylly sanoi toiselle tuulimyllylle:

Olen niin hyvällä tuulella, kun tuulee ja voin tuottaa sähköä asiakkailleni, mutta huonolla tuulella, kun ei tuule, on kylmää ja pimeää. Asiakkaani palelevat, yrittävät kynttilän valossa lämmitellä ja syödä kylmää ruokaa, jos sitä on ollut edes varaa ostaa.

Toinen mylly vastaa:

Olen aina hyvällä tuulella, tuuli tai ei, minä teen työtä vain noin 30% vuodessa. En voi tehdä enempää, kun ei tuule. Se ei ole minun vikani. Noin 70 % ajasta lepäilen ja hoidan itseäni. Nypin pullasta rusinat ja hörpin kermaa. Olen hyvällä tuulella, kun ulkomaiset isäntäni ovat investoineet näin tuottavaan tuulivoimaan, että voin noin 30 prosentin työpanoksellani taata isännilleni hyvät voitot jaettavaksi ulkomailla. Tekisin kyllä enemmänkin töitä ja voittoa, jos poliitikot ja ministerit pitäisivät huolen siitä, että tuulta riittäisi.

Ei ole minun vikani, eikä vastuullani, jos ihmiset palelevat tuulettomina päivinä eivätkä voi edes saunaa lämmittää. Hoitakoon tuulettomina pakkaspäivinä muut sähköntuotannon. Minäkin tarvitsen silloin muiden tuottamaa sähköä verkosta pitääkseni itseni lämpimänä ja toimintakykyisenä. Heti kun tuulee, isäntäni tulevat hyvälle tuulelle, kun pystyn noin 30 prosentin työpanoksella tuottamaan heille hyvää voittoa jaettavaksi toisilleen.

Olen hyvällä tuulella kun isäntäni ovat kaukonäköisesti osanneet hoitaa eläkkeelle siirtymiseni.

Heidän ei ole suurista voitoista huolimatta tarvinnut rahastoida minun eläkkeelle siirtymisestäni aiheutuvia kustannuksia. Siitä he ovat hyvällä tuulella. Niin minäkin, kun aikanaan väsyneenä ja kovaa työtä tehneenä voin hyvin luottavaisin mielin ottaa vastaan hyväntuuliset maanomistajien, kunnan ja valtion kustantamat purkumiehet, jotka hyväntuulisina vievät osani pois ja maisemoivat työpaikkani, kivijalan ja ympäristön. Se on purkamiseni kustantaneille kunnia-asia. Ovathan he minun ahkerasta työpanoksestani myös hyötyneet. Mutta toivottavasti enemmän, kuin mitä eläkkeelle siirtymiseni maksaa. Näin hoidettuna voimme kaikki osapuolet olla todella hyvällä tuulella, onnellisina ja luottavaisin mielin jatkaa samaan malliin.

Kun joku vain vielä kertoisi, mitä minä olen silloin oikeasti tullut maksamaan veronmaksajille.

Markku Greggilä

Mustasaari