Siirtykäämme EU-aikaan

Viime vuosina on porattu kauheasti kellojen veivaamisesta niin kesä- kuin normaaliaikaankin siirtymisessä. Se on sinänsä pikku asia, mutta iso asia on, että meidän pitäisi pikaisesti siirtyä samaan aikaan kuin Ruotsi, Saksa ja lähes koko EU nyt ovat. Käytännössä sehän tarkoittaisi kellojen siirtämistä pysyvästi yhden tunnin taaksepäin.

Nythän virallinen aikamme noudattaa 30 pituusasteen määrittämää aikaa. Sanottu pituusaste kulkee jokseenkin Joensuun kautta jatkuen meille tärkeiden kaupunkien kuten Kiova, Kairo, Khartum jne. kautta

Vaasa sijaitsee 21 pituuspiirillä, mikä tarkoittaa sitä, että todellinen aurinkoaikamme täällä on 36 minuuttia valtakunnan virallisesta ajasta jäljessä. Olemme siis itse asiassa lähempänä Ruotsin ja EU:n aikaa kuin Suomen virallista aikaa. Helsinkikin on todellisuudessa 28 minuuttia jäljessä valtakunnan aikaa eli melko tarkkaan Suomen ja EU:n aikojen puolivälissä.

Jos siirrymme samaan aikaan, kuin tärkeimmät kauppa- ja yhteistyökumppanimme, saisimme huomattavan määrän hyötyjä, mutta emme oikeastaan mitään haittoja. Kaksi kolmasosaa väestöstämme asuu Vaasa–Kotka-linjan eteläpuolella, jolle on yhdentekevää, onko aurinkoaikamme puoli tuntia edellä vai jäljessä nk. virallista aikaa. Tätä aikaeroa ei käytännössä edes huomaisi, mutta tällöin vuorokausirytmimme olisi sama kuin Manner-Euroopassa. Työaikamme olisivat pääpiirteittäin samat ja aikataulumme nivoutuisivat ilman mitään laskutoimituksia Euroopan juna- ja lentoaikatauluihin.

Aikaeromme Venäjän aikaan kasvaisi tietysti tunnilla. Kasvaneella aikaerolla ei ole mitään merkitystä, koskapa tuntuu siltä, että todellinen aikaeromme sinne ei ole kahta tuntia vaan kaksisataa vuotta!

Matti Jaakkola

Mustasaari