Kuten SKAL:ia koskevassa artikkelissa mainittiin, niin silmukka kiristyy. Polttoaineiden hinnat nousevat yli äyräiden. Liikennöitsijät alkavat olla kestävyysrajoilla. Tämä ei koske vai bensaa ja dieseliä vaan energiaa yleensä, kuten myös lämpöä meidän kodeissamme.

Liikennepolttoaineet tuntuvat ensimmäisenä meidän maaseudulla asuvien kukkarossa. Joudumme kulkemaan pitkiä matkoja esimerkiksi töihin tai lapsiperheitä, jotka kuljettavat lapsia harrastuksiin. Mutta ei yksistään kulkeminen vaan myös kuljetukset. Diesel on noussut kalliimmaksi kuin bensiini, ja rahtikalusto, joka kuljettaa ruokaamme ja muita tarveaineita, käyttää pääasiassa dieseliä. Tämä näkyy meidän kukkarossamme kaupassa, me sen laskun maksamme loppupäässä. Myös he, jotka asuvat keskellä kaupunkia ja ovat ilman autoa, maksavat tuotteistaan yhä enemmän.

Kaiken tämän pahan takana on Ukrainan sota. Meidän ahdinkoamme lisää edelleen rajanaapurimme idässä, tulevaisuus on epävarma.

Meillä oli hyvin toimiva kotimainen turve teollisuus. Tuotanto sujui hyvin kuten myös lämmön ja energian tuotanto turpeella. Lisäksi oli kiitettävästi työpaikkojakin alalla.

Mutta mitä hallituksemme teki? Kovalla kiireellä ajettiin alas koko turveteollisuus ja maksettiin romutuspalkkiota, että varmasti loppuu.

Tämä on mielestäni täysi katastrofi. Toimiva teollisuusala kotimaisesta energiatuotannosta. Turve on kaikesta huolimatta pitkällä aikavälillä uusiutuvaa, ja päästöjäkin voidaan laskea nykytekniikalla huomattavasti, jos halua on. Mutta ei. Valtio on korviaan myöten velassa, sitten otetaan lisää velkaa, että saadaan turveteollisuus alas ajettua.

Ajatelkaa, mikä voimavara tämä olisi nyt kun energiahinnat nousevat jatkuvasti. Nyt ilmeisesti otetaan sitten lisää velkaa, että rattaat pysyvät pyörimässä. Tulihan jo varoitus korkojen nousustakin.

Ja kuka maksaa? Me veronmaksajat.

Leif Sippus

Maksamaa, Vöyri