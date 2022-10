Sinappi- ja ketsuppibarometri

Lähestymme vääjäämättömästi kohti eriskummallisia vaaleja. Ilmassa on silloin jälleen urheilujuhlan tuntua.

Vaalikarja parveilee silloin turuilla ja toreilla kaikkialla. Silmät loistaen, suupielet kosteina, määrätietoisesti askellellen, tuo tasaisin väliajoin imarreltu kansa, tunkeutuu puolueiden makkaratelttojen yhteyteen kuin biisonilauma.

Koukuttava tuoksu leijailee sieraimiin, saaden sen kantajat värisemään himosta. Pientä käsikähmääkin jonossa on kuin konsanaan Lätsä Päivärinnan Ruotsi- ottelun juoksuissa.

Takana on koettelemusten talvi, jossa paleltiin ja pelättiin, kiristettiin vyötä ja haaveiltiin ilmaston lämpenemisestä, mutta nyt on taas toivoa ilmassa, kun ilmaisia vaalimakkaroita on tarjolla.

Parlamenttipyrkyrien ja alamittaisten agitaattorien poliittiset iskulauseet kaikuvat telttojen kaiuttimista kuuroille korville. Vaalikarja on tänään tarvittaessa niin vasemmistolaista kuin porvarillistakin, kunhan vain rasvasta tirisevää makkaraa riittää tarjottavaksi ja sinappia ja ketsuppia.

Yksi poliittinen uskottavuusongelma tässä makkarahässäkässä nousee esiin: Kaikki tarjoavat sinappia ja ketsuppia, joka on hämmästyttävällä tavalla, enemmän tai vähemmän ristiriidassa eri puolueiden poliittisen värin kanssa. Miten tyhminä te oikein pidättekään kansalaisia?

Ketsuppi edustaa vasemmistolaista arvomaailmaa, mutta siitä huolimatta sosialistit ja kommunistit tyrkyttävät makkaran kyytipojaksi myös perussuomalaisuutta kuvaavaa sinappia! Eli todella ristiriitaista.

Perussuomalaisilla puolestaan on ketsuppiongelma, koska heillä ei ole tarjota sinistä ketsuppia, vaan sortuvat tarjoamaan vasemmistolaisuutta kuvaavaa ketsuppia.

Liike Nyt puolestaan haluaa näemmä olla vasemmistolainen puolue, koska sen väri edustaa, ilmeisen yli päiväyksen, mennyttä ketsuppia ja kuitenkin sekin puolue sählää sinapin kanssa.

RKP on oma lukunsa. Väreinä käytetään mustaa ja punaista, mutta missä on musta sinappi? Ei missään. Perussuomalaisuutta kuvaavaa kellertävää sinappia sielläkin punastellen tarjotaan.

Vihreät, kokoomus ja keskusta ja kristillisdemokraatit ovat eniten hukassa. Vai oletteko saaneet sinistä tai vihreää ketsuppia tai sinappia?

Eli edellä kuvattu ”sinappi ja ketsuppibarometri” osoittaa, että jokainen puolue lupaa yhtä ja toista, mutta ei toimikaan niin.

Arvoisat puolueet, lopettakaa vaalikarjan väheksyminen. Ennen pitkää he huomaavat huijauksen.

Tuomo Kangas

Kaskinen