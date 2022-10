Sinisilmäisyys unohdettava Putinin porukan kanssa

Venäläiset ostajat ovat viime vuosien aikana hankkineet suuren määrän kiinteistöjä ja maa-alueita eri puolilta Suomea. Puolustusministeriön mukaan venäläiset omistavat Suomessa jo peräti 3 000 kiinteistöä.

Siinähän ei sinänsä ole mitään hämärää ja varmaan suurin osa kauppakohteista on ihan aidosti esimerkiksi lomailutarkoituksiin hankittuja. Mutta kuinkahan on sattunutkaan käymään niin, että harvinaisen paljon ostoja on tehty puolustusvoimien tukikohtien sekä räjähdysaine- tai ammusvarikkojen läheltä?

Myös tutka-asemien sekä ilmavalvonta- ja lennonjohtojärjestelmien lähellä moni kiinteistö on saanut uuden venäläisen omistajan. Saadun tiedon mukaan kaikkien sotilaslentokenttiemmekin lähietäisyydellä on venäläisomistusta.

Eikä tämä ilmiö koske pelkkiä sotilaallisia kohteita. Samanlaisia kauppoja on tehty myös teiden ja rautateiden solmukohdissa sekä huoltovarmuuden kannalta kriittisten tietoliikenne- ja sähkönjakelukohteiden lähistössä.

Ei tarvitse olla mikään varsinainen ruudinkeksijä kun toteaa, että kyseessä ei tietenkään ole sattuma. Varsinkin kun yleisesti tiedetään, että merkittävällä osalla näiden tärkeiden sijaintipaikkojen omistajista on suora tai tarkoituksella mutkiteltu yhteys Vladimir Putinin valtapiiriin.

Suojelupoliisi on varoittanut, että venäläisten Suomessa tekemissä maakaupoissa ”havaitaan jatkuvasti toimenpiteitä, joilla varaudutaan kriisitilanteessa vaikuttamiseen”. Tämä pitää ottaa vakavasti.

Mitä tästä kaikesta pitäisi päätellä?

No ensinnäkin sen, että me suomalaiset olemme olleet onnettoman sinisilmäisiä näitä Putinin porukan operaatioita kohtaan. Se on nyt viimeinkin lopettava. On typerää pitää ovia auki hybridivaikuttamiseen kykenevälle porukalle.

Toiseksi sen, että pitää aina muistaa, ettei Putin porukkoineen edusta venäläisten enemmistöä, vaikka tällä hetkellä hän pitääkin sitä sortokomentonsa alla. Kaikkia venäläisiä ei voi syyttää epäilyttäviksi ostajiksi.

Ja kolmanneksi sen, että nyt venäläisten epäilyttäville maakaupoille on ihan oikeasti pistettävä stoppi. Hallitus kyllä antoi eduskunnalle tätä koskevan lakiesityksen, mutta se on aivan liian löperö. Siinä esitetään joitain kiristyksiä, mutta lakitekstiin on jäänyt pahoja porsaanreikiä.

Kiinteistöjen lisäksi myös EU- tai ETA-alueen ulkopuolisten tahojen tekemien osakehuoneistojen ostot sekä niiden ja kiinteistöjen vuokraukset tulee ehdottomasti saattaa rajoitusten piiriin. Venäläisten lisäksi tämä koskisi siis myös kiinalaisia, jotka ovat kolmanneksi suurin ulkomaalainen ostajaryhmä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) perusteli keskeneräisenä annettua lakiluonnosta ja sen porsaanreikiä tietenkin kiireellä. Hän myös puolusteli, että jotain on tehtykin ja mainitsi venäläisomisteisen Airiston Helmen tapauksen näyttävänä puuttumisena tilanteeseen.

Satun tuntemaan tuon puuttumisen harvinaisen hyvin, koska tarkastusiskusta päätettiin ja se toteutettiin silloin kun olin poliisista ja rajavartiostosta vastaava sisäministeri.

Eduskunnalla on tietysti mahdollisuus vielä muuttaa lakiesitystä, mutta siihen tarvittaisiin nykyisen vasemmistoenemmistöisen hallituksen tuki.

En valitettavasti oikein usko siihen. Hallitus ei meinannut millään herätä viisumihakemusten kiristämiseenkään ennen kuin oli ihan viimeinen pakko.

Mutta joka tapauksessa: Putinin ja hänen rosvoporukkansa edessä ei pidä olla sinisilmäinen. Puolustusministeriö on määrättävä tutkimaan uudelleen turvallisuuden kannalta merkitykselliset kaupat ja tarvittaessa on käynnistettävä pakkolunastukset.

Paula Risikko

Kokoomuksen kansanedustaja Seinäjoelta