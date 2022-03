Slaavilainen tragedia

Venäjää johtaa vallasta sairastunut, vainoharhainen entinen KGB:n pikkuvirkamies ja hänen nöyristelevä hovinsa.

Kun Putin ja Medvedev tulivat Venäjän johtoon, alkoi valtava diktatuuriin tähtäävä propagandamylly jauhaa. Sumutuksen kohteena olivat tavalliset venäläiset. He olivat juuri joutuneet kokemaan Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisen kaaoksen, jonka aikana eliitti käytännössä ryösti suurimman osan maan kansallisomaisuudesta.

Putin käytti häikäilemättömästi hyväksi myös näitä äkkirikastuneita oligarkkeja. Kansalle propaganda tarjosi kuvan, jossa Putin puolusti kansaa pistämällä oligarkkeja kuriin, mutta osan oligarkeista hän valjasti oman häikäilemättömän diktatuurinsa rakentamiseen. Valitettavasti suuri osa kansalaisista meni tähän ansaan.

Hevosella selässä yläruumis paljaana pullistelevasta ja judotatamilla machoilevasta johtajasta luotu irvokas propaganda teki tehtävänsä ja näin luotiin näennäispuolue yhtenäinen Venäjä. Sen todellinen tarkoitus oli tuhota orastava demokraattinen monipuoluejärjestelmä.

Tällainen kehityskulku oli lähes identtinen Hitlerin 1930-luvun valtaannousun kanssa Saksassa ja valitettavasti Putin näyttää nyt matkivan tätä hengenheimolaistaan muutenkin. Putin hakee nyt poliittista ”lebensraumia” Ukrainasta julmalla väkivallalla.

Kammottaa tavallisen venäläisen kannalta on ollut idulle nousseen kansalaisyhteiskunnan poliittisen ja taloudellisen kehityksen täydellinen romahtaminen Putinin kaudella.

Venäjältä on muuttanut valtava määrä nuorta, hyvin koulutettua aktiivista väestöä ja väkiluku on laskenut myös alhaisen syntyvyyden ja korkean kuolleisuuden vuoksi. Varsinkin miesten odotettu elinikä on muuhun Eurooppaan nähden hämmästyttävän alhainen. Samalla Venäjä on taantunut taloudeltaan lähes kehitysmaiden tasolle, jolloin jalostamattomien luonnonvarojen myynnillä saadut varat ovat menneet valtaeliitin kautta yhteiskunnan militarisoimiseen ja kansalaisvapauksien kaventamiseen, eivät kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.

Esimerkiksi Moskovaan ja Pietariin keskusjohtoisella touhulla pykätyt bisnespalatsit ja muut pröystäilevät vallan symbolit ovat karkeassa ristiriidassa sen neuvostoaikaisen rappion kanssa, johon törmää pienemmillä paikkakunnilla ja maaseudulla ja jolle Putinin kaudella ei ole haluttu tehdä yhtään mitään. Syynä tilanteeseen ei ole rahan puute, vaan Putinin ja eliitin valtaa pönkittäviin rahastoihin suunnatut valtavat rahavirrat.

Historia on monesti todistanut, että paras edellytys yhteiskuntarauhan, kehityksen ja vakauden valtio kykenee saavuttamaan vain investoimalla kansalaistensa monipuoliseen hyvinvointiin ja demokraattisiin oikeuksiin ja vapauksiin. Tätä vääjäämättömyyttä Putinin ja hänen hovinsa pelkäävät ja yrittävät kaikkensa, ettei se paljastuisi tavallisille venäläisille.

Tällaisessa kammottavassa tilanteessa on hyvä muistaa, että kaikenlaiset russofobiset vihapuheet tavallisia venäläisiä kohtaan missä tahansa maassa hyödyttävät ainoastaan Putinin ja hänen hovinsa valtapyrkimyksiä.

Ukrainalaiset samoin kuin jokainen omilla aivoillaan ajatteleva venäläinen tarvitsevat tukea tämän täysin järjettömän sodan lopettamiseksi. EU:n ja lännen pakotteet tulevat raskaasti vaikuttamaan Venäjällä kansalaisten elämään ja nyt on pidettävä huoli siitä, ettei Putinin propagandakoneisto saa venäläisiä etsimään olojen kurjistumiseen syypäitä väärästä suunnasta. Kaikenlaiset vihapuheet tavallisia venäläisiä kohtaan ovat Ukrainan tilanteen rauhanomaisen ja oikeudenmukaisen ratkaisun kannalta erittäin tuhoisia.

Yrjö Heikkinen

Lapua