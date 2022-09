Kaskisiin saatiin iso uutinen 15.9.2022. Metsä-Board suunnittelee miljardin maksavaa taivekartonkitehdasta Kaskisiin. Kaskisten nevanylitys on kohta loppumassa, ja kova maa saadaan taas jalkojemme alle.

Kaskislaiset ovat varmasti kaikki tästä hyvillään, nekin, jotka olivat valmiita luovuttamaan kaupungin itsenäisyyden Närpiölle.

On syytä kiittää erityisesti niitä, jotka uskoivat Kaskisten selviävän.

Totta kai joku vielä epäilee tehtaan toteutumista. Sekin on aina mahdollista, jos syttyy ydinsota tai meteoriitti putoaa, mutta ei Metsä-Boardilla ole oikein varaa uudestaan vetäytyä ilmoittamastaan hankkeesta toistamiseen. Se ei olisi eduksi yrityksen imagollekaan.

Mistä sitten johtunee tämä strateginen muutos yhtiön halusta sijoittaa Kaskisiin?

Suurin syy on varmasti maailmanpoliittinen tilanne, joka Putinin aloittaman sodan seurauksena, vaikutti Venäjältä saadun kuitu- ja tukkipuun saatavuuteen, joka nyt on stopissa ja ilmeisesti hyvinkin pitkään.

Äänekoskelle suunniteltu iso tehdas olikin yhtäkkiä väärä hanke ja ilmeisen väärässä paikassa. Kaikenlaisesta puusta, kuitupuun lisäksi on syntymässä kilpailua kaakkoiskulmalla, jossa on paljon puuta käyttäviä tehtaita.

Kaskisiin pystytään tuomaan edullisemmin puuta ulkomailta hyvän sataman ansiosta.

Totta kai on lukuisia muita tekijöitä, joita julkisuudessakin on ollut esille, kuten esimerkiksi valmis tontti, teollisuuskaava ja ennestään jo yksi kemihierretehdas, mutta tukki- ja kuitupuun hinnan nousun pelossa hajautetaan toimintaa länsirannikolle, jossa on myös raaka-ainetta. Tämän tosiasian sanominen on vain yhtiölle ilmeisen kiusallista.

Uutinen on merkittävä myös Kaskisten ympäristökunnille, joten myös närpiöläiset voivat nyt hihkaista:

Slava Kaskinen!

Tuomo Kangas

Kaskinen