Sodan siviiliuhrit ja väestönsuojat

Ukrainan sodasta on saatu monenlaista tietoa viime päivinä. Venäjän sotajoukoilla on ollut vaikeuksia ja Ukrainan väestö puolustautuu päättäväisesti. Kansainvälinen yhteisö tukee Ukrainaa monella tapaa, mm. vastaanottamalla pakolaisia. Haluan tässä yhteydessä nostaa esille yhden asian näistä uutistiedoista. Se on siviiliuhrit Ukrainan sodassa.

Monia järkyttävät häikäilemättömät siviileihin ja siviilikohteisiin kohdistuvat hyökkäykset. Tämä ei ole uusia asia, sillä siviiliuhrien määrä on viimeaikaisissa sodissa ollut huomattava. Syyriassa on kuollut yli 100 000 siviiliä. Afganistanin ja Irakin sodissa on kuollut satoja tuhansia siviilejä.

Itselleni ja monelle muulle suomalaiselle on kyllä iskostunut aivan toisenlainen kuva sodasta, joka perustuu pääosin talvi- ja jatkosodan aikaisiin tapahtumiin. Silloin puolustusvoimat kykenivät suojaamaan siviiliväestöä suurilta henkilö-tappioilta. Siviilitappiot muodostivat vain murto-osan verrattuna sotilastappioihin. Onko nyt syytä arvioida tätä sodankuvaa uudelleen nykytiedon valossa?

Nykyaikainen sodankäynti on ulottuvaa monella tapaa. Ukrainan sotatapahtumat näyttävät, että sikäläinen siviiliväestö ei ole täysin suojassa edes pitkien etäisyyksien päässä.

On hyvä, että Suomi panostaa lisää maanpuolustukseen ja maamme päättäjät käyvät päättäväistä turvallisuuteen liittyvää keskustelua niin kotimassa kuin kansainvälisillä areenoilla.

Miten on väestönsuojelun ja siviilivarautumisen laita? Olen kysellyt tutuilta väestönsuojista. Mihin sinä menisit suojaan? Kaikilla ei ole tähän vastausta. Olisiko päättäjillä ja taloyhtiöillä nyt otollinen aika pohtia tätäkin ongelmaa kaikkien muiden haasteiden lisäksi? Nyt kun meillä on rauhallista ja turvallista toimia.

Ukrainan sodan johdosta turvallisuuteen liittyvät asiat huolestuttavat ainakin osaa väestöstä. Minusta väestönsuojeluun liittyvien asioiden käsittely ja tiedottaminen voisi hyvin rauhoittaa ihmisten huolestuneita mieliä.

Taloyhtiössä väestönsuojan tyhjääminen ylimääräisestä roinasta ja sen esittely asukkaille voi olla mieltä rauhoittavaa ja turvallisuudentunnetta lisäävää puuhaa.

Markku Koivisto

Vaasa