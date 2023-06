Soininvaaralle vähän numeroita

Vihreiden entinen kansanedustaja, nykyinen kuntapoliitikko ja tietokirjailija Osmo Soininvaara kirjoittaa Talouselämän vieraskolumnissaan, että ”yksi selitys Suomen korkeaan verotukseen ja mataliin reaalituloihin on se, että maalla asuvia tuetaan niin paljon”. (Talouselämä/Iltasanomat 3.6.) Hohhoijaa... Onpas Osmosta tullut höperö. Kolumnissaan Osmo kertoo, että ”esimerkkejä löytyy paljon ja niiden hintalappu on iso.” Mutta Osmo ei osaa enää matematiikkaakaan. Ei mitään summaa! Mutta paljon joka tapauksessa.

Huumorilla Osmon sekoiluun täytyy suhtautua. Tulee mieleen, kun Nätti-Jussi oli savotalla ja tuli tilipäivä. Kaikki katselivat tilikirjaansa. Ja kaikki tiesivät, ettei Nätti-Jussi osaa lukea eikä tiedä numeroista mitään. Sitten he kysyivät ivallisesti, no paljonkos Nätti-Jussilla on? Vastaus siihen tuli heti. Tässä lukee, että Nätti-Jussilla on eniten.

Laitan vähän numeroita, kun Osmo Soininvaara ei osannut. Asumistuki 2022 oli 2,2 miljardia euroa. Siitä ylivoimaisesti suurin osa menee sinne Etelä-Suomeen. Kärjessä on Helsinki, Osmon valtakunta, lähes 70 tuhatta taloutta. Etelä-Suomi yhteensä noin 245 tuhatta taloutta. Vertailun vuoksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla on noin 10 tuhatta taloutta. (Lähde Kela) Miltäs Osmo näyttää? Ketä tuetaan valtion rahoista?

Sitten työllisyys. ”Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli huhtikuussa korkeinta Vantaalla (10,4 %), Helsingissä (10,1 %) sekä Hangossa (10 %”) (lähde Stat). Valtion kassasta menee. Lisäksi tulee toimeentulotuki, joka oli 759 miljoonaa euroa 2022.

Miksi pitää kuluttaa valtion rahaa asumistuen, työttömyyskorvauksen ja toimeentulotuen muodossa siellä ruuhka-Suomessa? Siinä Osmo Soininvaara sinulle lukuja, eikä mitään ”Nätti-Jussin” höpinää.

On ihme, ettei maataloustuki ollut erikseen Osmon hampaissa. Voipi olla, kun asumistuki on ohittanut maataloustuen jo aikoja sitten, niin hävettää.

Maatalouden osuudeksi tuesta mainitaan 1,9 miljardia euroa. Tästä suurin osa tulee EU:lta tavallaan jäsenmaksupalautuksena. Jäsenmaksu EU:lle pysyy tai nousee. Mitä vähemmän maatiloja, sitä vähemmän tulee jäsenmaksusta takaisin. Laitanpa tähän maataloustuen kansallisen osuuden, joka oli 322,9 miljoonaa euroa 2022. Eli kovin on vaatimaton tuo kansallinen tuki maataloudelle. Mitäs tuolla rahalla saadaan? No, ruokaa teille sinne ruuhka-Suomeen. Mutta taitaa se tuontiruoka tofu, ulkomailta tuotuna, maistua paremmalta.

Osmo Soininvaaran kolumni Talouselämä lehdessä oli pahinta maaseudun ja kaupunkien vastakkain asettelua, mitä kuvitella saattaa. Vihreä liike ei todellakaan saanut mitään piristysruisketta kehnoon kannatukseen täällä maalla. Onko se huono asia, miettiköön sitä jokainen kohdallaan. Täällä meillä päin sanotaan: Pitää ny vähä kattua mitä höpäjää, jottei jouru naurunalaaseksi.

Heikki Peltola

maanviljelijä

Lapua