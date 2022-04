Sopeudu ja menesty

Riippumattomampi sopeutuja on nyt potentiaalinen menestyjä. Taloushaasteet, ympäristöongelmat ja sekä maailman tapahtumat ovat yhteydessä toisiinsa. Materiaalien saatavuus, resurssit sekä paikallinen yhteistyö nousevat yhä tärkeämpään rooliin. Kaikkien on sopeuduttava uudenlaiseen toimintaympäristöön. Isoista yrityksistä muutokset valuvat pienempiin. Syntyy uutta osaamistarvetta.

Muutos voi olla uhka tai mahdollisuus uudenlaiselle bisnekselle. Ketterä pk-yritys voi löytää uutta kilpailukykyä, liiketoimintaa ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä. Luodaan työpaikkoja ja työnantajamielikuvaa. Samalla yksilö voi osaamistaan kehittämällä kasvattaa työmarkkina-arvoaan.

Velka ja vastuu kasvavat, mikä tulee näkymään myös työelämässä. Kauppa käy jatkossakin, kun ylikulutuksesta johtuva luontokato ei uhkaa turvallisuuttamme eikä lastemme tulevaisuutta. Suomen ylikulutuspäivä vuodelle 2022 ohitettiin jo 31.3.2022. Tämä tarkoittaa, että käytimme osaltamme koko vuoden luonnonvarat kolmessa kuukaudessa. Kulutamme loppuvuoden enemmän kuin maapallo tuottaa luonnonvaroja ja käsittelee päästöjä.

Panostaminen vihreään siirtymään ja puhtaaseen kotimaiseen energiaan vahvistaa Suomen omavaraisuutta ja huoltovarmuutta, tiedottaa myös valtionvarainministeriö 5.4 2022. Hallituksen kehysriihessä päätettiin vauhdittaa vihreitä investointeja, joilla varmistetaan kestävä kasvu ja turvallisuus. Lisämääräraha on 36,8 miljoonaa euroa aikavälille 2023–2026. Fossiilisesta energiasta irtaudutaan ja uuden teknologian käyttöönottoa vahvistetaan. Hallituksen Kiertotalousohjelman (2021) tavoitteena on kaksinkertaistaa materiaalien kiertotalousaste ja resurssien tuottavuus sekä puolittaa kotimaan primääriraaka-aineiden kulutus vuoden 2015 tasosta vuoteen 2035 mennessä.

Suomalaisyrityksillä on nyt hyvät edellytykset kasvattaa kilpailukykyään. Vihreät investoinnit ovat jatkossa lupakäsittelyssä etusijalla, lainsäädäntöä tarkistetaan ja digitalisaatiota kehitetään. Kannattaa olla hereillä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa nyt kasvavaan osaamistarpeeseen workshoppeja ja koulutuskokonaisuuden maksutta. Starttasimme Ytyä teollisuuteen -hankkeen, jossa kehitetään Etelä-Pohjanmaan PK-teollisuuden kestävää kilpailukykyä ympäristöosaamisen kautta. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

On aika vetää esiin vanha viisaus pyörän uudelleenkeksimisestä. Kiertotalous on moderni paluu juurille. Työkalut ja käyttötavara korjataan. Miksi myydä tuote kerran, jos sen voi myydä monesti? Kun entisaikoina paikalle vaatteessa ei enää ollut tilaa, vaatteesta tuli matto. Kiertotalous pyrkii siihen, että jätettä ei synny, vaan toisen roska on toisen aarre. Keskiössä on kestävä tuote- ja palvelusuunnittelu. Voittoa tehdään yhä uudelleen samoilla luonnonvaroilla.

Heli Hietala

Ytyä teollisuuteen -hankkeen projektipäällikkö

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK TKI