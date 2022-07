Sopimus Saksan kanssa takaa veroeurot

Putinin Eurooppaa vastaan käymän taloussodan ensimmäiset pörssiyhtöuhrit onnistuttiin välttämään. Neuvottelutulos Uniperin pelastamisesta on paras mahdollinen kompromissi tässä tilanteessa. Suomen tavoitteet ja veronmaksajien etu onnistuttiin turvaamaan.

Fortumin enemmistöomistama Uniper ajautui kevään aikana kriisiin Venäjän rikottua kaasutoimituksia koskevia sopimuksia.

Kiinteähintaisten määräaikaisten sopimusten takia Uniper ei ole voinut nostaa kaasun myyntihintaa vastaamaan nousseita hankintahintoja, mikä uhkasi ajaa yhtiön maksukyvyttömäksi.

Ratkaisun myötä Suomi tai Fortum ei pääomita tai tue kriisiin kaasubisneksensä kanssa ajautunutta Uniperia. Saksan valtio tulee Uniperin omistajaksi 30 % osuudella, mutta Fortum säilyy edelleen enemmistöomistajana. Saksa tukee yhtiötä 7 miljardin euron tukipaketilla ja mahdollistaa lokakuun alusta alkaen Uniperille kaasun hinnan nostamisen vastaamaan hankintakustannuksia 90 prosenttisesti.

Maksajia ovat siis Saksan valtio ja kaasun käyttäjät.

Fortumin Uniperille alkuvuodesta antama 4 miljardin euron markkinaehtoinen laina sekä 4 miljardin euron takaus säilyvät voimassa Suomen tavoitteiden mukaisesti.

Tämä tarkoittaa, että Uniperin toiminnan jatkuessa Fortumin saatavat säilyvät ja palautuvat Fortumille sopimusten mukaisesti.

Ratkaisu on huomattavasti parempi kuin Suomessa joidenkin ehdottama Uniperin konkurssi, joka olisi jättänyt Fortumin saatavista huomattavasti epävarmempia sekä tietysti omistuksesta arvottoman.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen päivittäinen yhteys saksalaisiin kollegoihin, Suomen valtion edustajan asettaminen mukaan Saksan ja Fortumin neuvotteluihin sekä vierailu Berliinissä heinäkuun puolivälissä olivat ratkaisevia askelia ratkaisun syntymiseksi. Pääministeri Sanna Marin oli asiasta yhteydessä Saksan liittokansleri Olaf Scholziin.

Viimeisen 15 vuoden aikana Suomen omistajaohjaus on löystynyt.

Valtion edustajia yhtiöiden hallituksissa on vähennetty ja vuoropuhelu yhtiöiden johtojen kanssa on vähennetty. Tällä hallituskaudella suunta on muuttunut.

Tytti Tuppurainen asetti alkuvuodesta Fortumin hallitukseen Suomen valtion edustajan ja on tehnyt vastaavia päätöksiä myös muissa yhtiöissä.

Fortumin asema Suomen energiantuotannossa on merkittävä.

Myös osingonmaksajana Fortum on ollut yksi suurimmista valtion omistuksista.

Tulevaisuudessa Fortumin on toivottavaa investoida enemmän Suomeen ja keskittyä vähemmän ulkomaille suuntautuviin yhtiövaltauksiin. Kotimaisen energiaomavaraisuuden ja työpaikkojen turvaaminen sekä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on yhtiön tärkeimpiä tehtäviä.

Valtion on omistajana uskallettava myös asettaa yhtiöille selkeitä tavoitteita. Hallituksen jäsenten tehtävä on osakeyhtiölain mukaan aina yhtiön edun edustaminen, mutta toimivalla yhteydenpidolla hallituksen, omistajaohjauksen sekä yhtiöiden toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välillä valtio-omistajan intressi saadaan selväksi. Valtion tukiessa vaikeuksiin joutuneita yhtiöitä on myös lähtökohtaisesti vaadittava valtion saamaa omistusosuutta yhtiössä.

Matias Mäkynen

SDP:n kansanedustaja Vaasasta