Soratiet kuntoon

On taas se aika, kun sorateille ajetaan 32-millistä kalliomursketta, viimeksi se oli keväällä. Ei siinä mitään, jos soratiellä on ns. rospuutto, eli tie on pehmyt ja pinta velloo. Nythän tuo karkea murske ajetaan keväällä jään päälle ja syksyllä pakkasen kovettamalle pinnalle. Ei voi ymmärtää. Näin pitää kuulemma tehdä, kun on kelirikko? Onko Laihialla kelirikko nykyään koko vuoden? Ainakin kelirikkomerkin mukaan.

Ainakin Laihialla soratiet ovat ala-arvoisessa hoidossa lähinnä koko vuoden. Hoidetaan näköjään kelirikkomerkillä. Kolot ovat paikoin jopa 20 senttiä syviä, kivet nousevat pintaan, edes traktorin vetämiä lanoja ei näy ja tiekarhut ovat kuolleet sukupuuttoon jo ajat sitten. Voisitteko arvoisat insinöörit oppia jotain, kun kävisitte joskus ajamassa läpi nuo kolot ja karkeat murskeet?

Matti Viinamäki

Laihia