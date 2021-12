Sote palvelun tarvitsijan näkökulmasta

Eduskunta hyväksyi kesäkuun lopussa lainsäädännön koskien hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä uudella tavalla.

Hyvinvointialueet ovat maakuntien kokoisia lukuun ottamatta väkirikasta Uuttamaata, joka on jaettu useampaan alueeseen.

Samat sotepalvelut, jotka nyt kunnat järjestävät erikseen, siirtyvät vaan sellaisenaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.

Kysymys on siis vain hallinnollisesta uudistuksesta, ei itse palvelujen uudistamisesta.

Hyvinvointialueelle tulee oma hallitus ja demokratiaa edustava valtuusto. Hyvinvointialueen ihmiset voivat valtuuttaa tulevissa aluevaaleissa tähän valtuustoon edustajansa valvomaan etujaan ja että palvelut järjestetään tasapuolisesti koko alueen väestölle asuinpaikasta riippumatta.

Kun vielä, ainakin aluksi, hyvinvointialueet vain vuokraavat kuntien perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat ja tuttu henkilöstö seuraa mukana, niin palvelujen tarvitsijan näkökulmasta ei tapahdu juuri mitään muutosta.

Vaasassa olisi muutenkin menty jatkossa keskussairaalan kupeeseen nousseeseen H-taloon.

Aikaa myöden voi tietysti toimipaikkojen sijoittelussa tapahtua muutoksia, kun ruvetaan katsomaan koko maakunnan asutuksen jakautumista ilman kunta-, kieli ja puoluerajoja. Sairaudethan eivät rajoja kunnioita.

Soteasemaa kohti pitää olla niin suuri väestöpohja, että asema voidaan varustaa niin kattavilla palveluilla, ettei se ole vain reseptien ja lähetteiden kirjoituspaikka.

Suurimmassa osassa kuntia on sisäinen väestönkasvu mennyt jo miinukselle eli kuolee enemmän ihmisiä kuin lapsia syntyy ja nettomuutto on myös miinuksella. Lisäksi suuret ikäluokat alkavat poistus kiihtyvällä vauhdilla muonavahvuudesta. Jatkossa soteasemia tarvitaan siis vähemmän.

Matkan pituutta hoitopaikkaan korostetaan aivan liikaa. Jos odotusaika kotona on viikkoja, niin sillä ei ole suurta merkitystä, että odottaako sen päälle vielä autossa vartin vai tunnin matkalla hoitopaikkaan.

Hallitus aikoo asettaa hoitotakuuksi viikon. Se olisi vaasalaisille valtavan suuri parannus. Nimittäin minun terveysasemalleni odotusaika kiireettömään hoitoon lääkärille on keskimäärin 8 viikkoa ja hammaslääkäriin takuuaika on 6 kuukautta. Viikkoa ei mitenkään voida toteuttaa ilman yksityisen puolen panosta. Tarvitaan palvelusetelijärjestelmä.

Koska soten rahoitus tulee jatkossa valtion kautta, niin kunnanvaltuuston on lain mukaan määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 13,26 prosenttiyksiköllä. Vaasassa se on silloin 7,74 prosenttia. Tuo kuvaa hyvin, että kuinka raskas taloudellinen taakka sote on kunnille ollut. Veronmaksaja ei kuitenkaan tuosta hyödy, koska valtionvero nousee vastaavasti sotemenojen verran.

Markus E. Myllymäki

Vaasa