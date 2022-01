Sote-pela-alueen pitää hankkia kotimaista

Tulevan sote-pela-alueen vuosittaisten ei-lääketieteellisten hankintojen arvo lasketaan miljoonissa euroissa. Yhtenä suurimpana ovat elintarvikehankinnat. Kotimaisuuteen pyrkiminen, hankintalain puitteissa, varmistaa sen että iso osa veroeuroina kerätyistä rahoista jää kotimaahan ja maakuntaan luoden toimeentuloa ja hyvinvointia meille.

Sairaanhoitopiirin hallituksessa ajoin hankintarenkaaseen (johon kuuluu shp:n lisäksi myös alueen kuntia) toimintamallia, jossa tarjouspyynnössä edellytetään että tuotteen tarjoaja vastaa että koko tuotteen hankintaketju noudattaa Kansainvälisen Työjärjestön ILO:n (International Labour Organization) määrittämiä työntekijöiden perusoikeuksia. Tämän ansiosta hankintarenkaan kotimaisuusaste nousi yli 95 prosentin. Lisäksi tällä varmistetaan että hankintaketjussa ei ole käytetty esim. lapsityövoimaa.

Tämä on hyvä toimintamalli myös tulevalla sote-pela-alueella ja on sovellettavissa myös muihin hankintoihin.

Etelä-Pohjanmaa on ruokaprovinssi jossa tuhannet ihmiset saavat toimeentulonsa alkutuotannosta ja elintarvikealalta. On äärettömän tärkeää että oman maan ja maakunnan elintarvikkeita voidaan käyttää sote-pela-alueen keittiöissä jatkossakin. Keinoja on jos on tahtoa.

Lasse Rajala (kok.)

maatalousyrittäjä

E-P:n sairaanhoitopiirin valtuutettu

aluevaaliehdokas

Lapua