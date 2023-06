Sote-säästöt eivät tarkoita heikennyksiä palkkoihin tai palveluihin

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola nosti mielipidekirjoituksessaan 6.6. syyniin Hyvinvointiala HALI ry:n kannanotot sote-säästöjen mahdollisuuksista.

Toisin kuin Paavola kirjoituksessaan väittää, HALIn näkökulma ei perustu henkilöstön palkkoihin. Sen sijaan HALI on tuonut esille, että sote-kustannuskehitystä voidaan hillitä ottamalla parhaat käytännöt käyttöön kaikkialla Suomessa, hyödyntämällä enemmän teknologiaa, kehittämällä Kela-korvauksia, tarkastelemalla henkilöstön pätevyysvaatimuksia ja kannustamalla yrityksiä ja järjestöjä innovaatiotyöhön.

Kuten Paavolakin nosti esille, on HALIn tekemien selvitysten mukaan julkinen palveluntuotanto jopa 30 % kalliimpaa kuin yksityisten. Tämä tarkoittaa sitä, että samaa palvelua tuotetaan eri resursseilla. Tämän epäkohdan korjaamiseksi tarvitaan julkisten palvelujen kustannusten läpinäkyvyyttä.

Kun julkisen palveluntuotannon kustannukset ovat selvillä, voidaan palveluja vertailla ja valita paras niin palvelujen laadun kuin kustannustenkin näkökulmasta.

Mitä palkkoihin tulee, on HALI päinvastoin ollut valmis nostamaan yksityisen sosiaalipalvelualan palkkoja merkittävästi yli yleisen linjan.

HALI on tarjonnut 11,2 prosentin palkankorotusta kahden ja puolen vuoden ajanjaksolla, mikä esimerkiksi nostaisi vähimmäispalkkoja merkittävästi yli julkisen puolen palkkatason.

Sote-kustannukset tulevat kasvamaan tulevaisuudessa. Suomessa väestö ikääntyy ja palvelujen tarve kasvaa. Jotta meillä on tulevaisuudessakin varaa laadukkaisiin palveluihin, on meidän välttämätöntä miettiä, kuinka kustannusten kasvua voidaan hillitä. Tämä on mahdollista ilman heikennyksiä palveluihin tai henkilöstön palkkoihin, levittämällä tehokkaampia toiminta- ja ajattelutapoja.

Tuomas Mänttäri

työmarkkinajohtaja

Hyvinvointiala HALI ry