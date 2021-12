Sote tulee, oletko valmis?

Sote tulee 2023, oletko valmis?

En, vastaan itselleni.

Hyky, maakuntavaalit, aluevaalit, sote, lähipalvelut, kunnan rooli, korona, minä, sinä, lähimmäinen, huoli, kuka, mikä, ketkä, mitä maksaa.

Mistä on nyt oikein kysymys?

Nämä kysymykset jäytävät, jopa nykyistä päättäjää. Miten ollaan tässä sotkussa, minä ja sinä, ja miten me löydämme oman paikkamme?

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät pois kunnilta. Siis kaikkien meidän, vähänkään raskautettujen, palvelut siirtyvät kasvottoman, ei läsnä olevan toimijan tarjoamiksi.

Se, että saamme isommat kokonaisuudet kuin nykyiset kunnat, on hyvä asia. Osaaminen paranee ja ehkä, vain ehkä, keskussairaalan osaavien lääkärien panos saadaan meidän poloisten arkeen.

On hyvä ymmärtää että, tulevan sote-Pohjanmaan kokonaisbudjetista menee noin 200 Meur erikoissairaanhoitoon, 300 Meur sosiaalipuolelle ja 150 Meur perusterveyteen (terveyskeskus, hammaslääkäri yms.).

Tällä rahalla turvataan meidän sosiaali- ja terveyspalvelumme tulevassa maakunnassa.

Kukaan ei tiedä, mitä valtiovalta on miettinyt jatkosta. Alueet on rahoitettava ja ihmisten on saatava palvelut. Tulevaisuus on se, mihin voimme vaikuttaa, emme menneisyyteen.

Oma ajattelumaailma pohjaa siihen yksinkertaiseen maailmaan, että meillä on turvaverkko, joka aina pitää huolta sairaista, syrjäytetyistä ja meistä muista, joilla on nenä veden pinnan yläpuolella. Niin lähellä meitä, kuin vain mahdollista.

Me kaikki tarvitsemme apua joskus.

Tätä kokonaisvaltaista huolenpidon verkkoa meidän tulee vahvistaa koko Pohjanmaan alueella, ilman mitään kunta – tai kielirajoja.

Sinä ja minä tarvitsemme turvallisen sote-turvan ympärillemme myös tulevaisuudessa.

Asko Salminen (ps.)

Laihia