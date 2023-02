Strand ja Mäki poissa yli puolet Pohjanmaan aluevaltuuston kokouksista

Vuoden 2022 alusta sosiaali- ja terveysasiat siirrettiin uusien hyvinvointialueiden tehtäväksi. Koko maahan alueita tuli 21, yksi Pohjanmaalle käsittäen 14 kuntaa. Uuden alueen viime vuoden budjetti oli yli 700 miljoonaa euroa ja työntekijöitä tänään yli 8 000.

Vaaleilla valittiin päättäjät käynnistämään tämä jättiuudistus. Selvitin Pohjanmaan hyvinvointialueen päättäjien kiinnostuksen ja sitoutumisen alueen asukkaiden sote-palveluja kohtaan.

RKP:n kansanedustaja Joakim Strand ja kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Tommi Mäki – molemmat Vaasasta – ovat olleet poissa viisi kertaa Pohjanmaan hyvinvointialueen kahdeksasta valtuuston kokouksesta viime vuonna. Heidän poissaoloprosenttinsa on 63 %.

Esimerkkinä kokoukseen paneutumisesta on aluevaltuuston kokous 21.3.2022, jolloin Strand saapui kokoukseen kaksi minuuttia ennen sen loppua. Kokous kesti 12.00–13.19. Tällä kahdella minuutilla Strand on oikeutettu 200 euron kokouspalkkioon hyvinvointialueen palkkiosäännöstön mukaan.

Yli kolmanneksen kokouksista ovat olleet poissa SDP:n vaasalaiset kansanedustajat Kim Berg ja Matias Mäkynen, RKP:n Anne Salovaara-Kero Vaasasta ja kristillisdemokraattien David Pettersson Pedersörestä.

Kaksi kertaa on ollut poissa 10 valtuutettua kuten kansanedustaja Peter Östman (kd.) ja kerran 15 valtuutettua.

Jokaiseen kokoukseen on osallistunut 28 valtuutettua eli alle puolet valtuuston 59 jäsenestä. Ero Etelä-Pohjanmaan aluevaltuuston aktiivisuuteen on merkittävä. E-P:lla peräti 47 valtuutettua on ollut aina kokouksissa paikalla.

Aluevaalien ääniharava Strand toimii aluevaltuuston toisena varapuheenjohtajana ja toiseksi eniten ääniä saanut kansanedustaja Mikko Ollikainen puolestaan aluevaltuuston puheenjohtajana. SDP:n kansanedustaja Kim Berg on valtuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Kansanedustajat ottavat vaikutusvaltaisimmat paikat ja samalla korkeimmat vuosi-ja kokouspalkkiot.

Pohjanmaan aluevaltuuston 59 paikasta RKP:lla on 32, SDP:lla kahdeksan, kokoomuksella kuusi, perussuomalaisilla viisi, KD:lla neljä, keskustalla kaksi sekä vihreillä ja vasemmistoliitolla yksi.

Alueen kansanedustajista aluevaaleissa eivät olleet ehdolla RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson Pietarsaaresta sekä Anders Norrback Närpiöstä.

Hyvinvointialueen hallitus on kokoustanut viime vuonna 11 kertaa. Eniten on ollut poissa RKP:n Carola Lithen Mustasaaresta – neljä kertaa (poissaoloprosentti 36%).Kaksi poissaoloa on RKP:n Anne Salovaara-Kerolla (hallituksen puheenjohtaja) ja Annica Haldinilla sekä kristillisdemokraattien David Petterssonilla.

Kaikissa kokouksissa ovat olleet paikalla RKP:n Sari Somppi, Hans-Erik Lindqvist ja Rainer Bystedt, kokoomuksen Katja Rajala sekä SDP:n Peter Sjökvist ja Mervi Rantala.

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella hallituksen kokouksiin voivat osallistua myös aluevaltuuston puheenjohtajat. Heistä RKP:n Joakim Strand on ollut poissa neljä kertaa (poissaoloprosentti 36) ja SDP:n Kim Berg kolme kertaa (poissaoloprosentti 27). Kokoomuksen Marko Heinosella on kaksi poissaoloa ja RKP:n kansanedustaja Mikko Ollikaisella sekä Johanna Bergillä (r.) yksi.

Olen laskenut poissaoloksi, jos edustaja on ollut kokouksesta poissa yli puolet kokouksen ajasta.

Aluevaltuuston ja -hallituksen poissaolotiedot olen kerännyt Pohjanmaan hyvinvointialueen kokouspöytäkirjoista ajalta 7.3–30.12.2022.

Esa Nieminen

valt.maist.

Seinäjoki