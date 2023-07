Sukupuolten moninaisuudesta voi keskustella pienten lasten kanssa

Suurin osa lapsista kokee sukupuolekseen sen, mikä heille on syntymässä määritelty. Sukupuolta ei voi kuitenkaan jakaa kahteen toisilleen vastakkaiseen ja toisistaan selväksi erotettavaan muotoon, vaan jokaisen sukupuoli on moninainen. Fyysinen sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti eivät ole sama asia. Sukupuolen moninaisuudesta puhuttaessa ei pyritä muuttamaan kenenkään sukupuolta, vaan tuetaan sitä, että jokainen saa olla oma itsensä. Lapsilla on oikeus keskustella mieltään askarruttavista asioista turvallisesti ja myös saada tietoa sukupuolivähemmistöistä osana yhteiskuntaa. Sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön kuuluvat lapset ja nuoret joutuvat muita useammin kiusaamisen kohteeksi. Tämän ennaltaehkäisy alkaa jo varhaiskasvatuksessa. Ikätasoinen tieto sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuolinormien purkaminen lisäävät moninaisuuden ymmärtämistä ja suvaitsevaisuutta.