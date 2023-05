Sundomintie rapistuu raskaiden kuljetuksien alla

Uskon, että itseni lisäksi useat sundomilaiset ja mökkiläiset ovat panneet merkille Myrgrundintien ja Sundomintien huonon kunnon. Syy siihen ovat viime aikoina lisääntyneet tuulivoimaloiden osien raskaat kuljetukset. Varsinkin kaupungista päin tultaessa on oikea puoli tiestä jo todella huonossa kunnossa.

Sundomintie ei ole turvallinen isoille raskaille kuljetuksille, koska sitä ei alun perin ole edes suunniteltu niitä varten ja ymmärtääkseni vaaratilanteita on myös sattunut. Tien varrella on myös koulu, sekä urheilukenttä ja oppilaiden, sekä urheilijoiden turvallisuutta on myös syytä vakavasti miettiä.

Meillähän riittää rahaa pyöräteiden päällystämiseen, vaikka punaisella asfaltilla, kun se vain perustellaan vihreällä siirtymällä. Vaikka valtio kerää vuosittain miljardeja autoilijoilta, teiden kunnossapitämiseen rahaa ei riitä, vaan autotiet jatkavat rapistumistaan huolestuttavasti.

Nyt olisi hyvä aika hakea Sundomintien kunnostamiseen EU-tukea. Sen hakemiseen voi mielestäni hyvällä omallatunnolla käyttää maagista taikasanaa “vihreä siirtymä”, koska juuri sitä nyt kuljetetaan Sundomin läpi. Ehkä EU:n rahahanat aukeaisivat tämän syyn vuoksi, kunhan sitä vain ymmärrettäisiin anoa.

Sundomin kautta on myös suunnitteilla uusi tie Vikbystä Vaskiluodon satamaan, jotta raskas liikenne saataisiin ohjattua pois Vaasan keskustasta. Tien linjauksessa voisi käyttää sähkölinjojen jo valmiiksi raivattua kaistaa ja tie mahtuisi linjan suoja-alueen sisään. Näin rakennettuna tie haittaisi asukkaita vähiten.

Elleivät Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta ole vielä tehneet yhteistyötä uuden satamatien suunnittelussa, niin nyt on aika pikaisesti tehdä.

Tuen hakemiseen on hyvät ja riittävät perustelut, jossa kannattaa mainita myös Wärtsilän osuus ympäristöystävällisen lauttaliikenteen kera.

Ehkä meitä kuunneltaisiin Euroopan unionissa, kun viesti on vihreillä ajatuksilla höystetty.

Jukka Mäkynen (ps.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa