Suomalainen ilmastoviisaus

Maa- ja metsätalousministeriön alainen Luonnonvarakeskus Luke perustettiin vuonna 2015 yhdistämällä useita tärkeiksi todettuja tutkimuslaitoksia, sisältäen erityisesti neljä tutkimusohjelmaa, joista eräs on nimetty ilmastoviisaaksi hiilenkierroksi. Palkkalistoilla on 1 300 nykyoppien mukaisesti koulutettua henkilöä.

Selvityksiä on tehty nopealla aikataululla ja todettu, että eloperäiset eli turvepohjaiset viljelysmaamme ovat huolestuttavasti vaikuttamassa maapallon ilmaston lämpiämiseen ja aiotaan määrätä poistettavaksi normaaliviljelyksestä tai ennallistettava!

Mittaustulokset tietenkin ”ravistelevat valveutuneita” suomalaisia, mutta tutkimuksissa on tarkoitushakuisesti ”unohdettu” meidän turvepeltojemme pieni pinta-ala suhteessa maapallon kokonaisalaan, eli niiden päästöjen todellinen vaikutus planeettamme ilmastoon on kaikissa tapauksissa olematon.

Valio on ilmaissut huolensa asiasta ja sen ilmasto-ohjelmaan liittyvänä Datasense-yhtiö on suorittanut turve- ja kivennäismailla ympäri Suomen kattavia päästömittauksia: Tulokset ovat yllättäneet asiantuntijatkin! ”Hiilidioksidin vapautuminen turvemailla ei ollut merkittävästi pahempaa kuin kivennäismailla”, Datasensen tutkimusinsinööri totesi!

”Lannoittamattomilla ja lannoitetuilla turvemailla eroa kuitenkin oli: Lannoitetut, hyvin viljellyt alueet sitovat hiiltä enemmän, koska kasvusto oli rehevää ja piti pellon pitempään peitteisenä, toisin kuin ennallistettu tai kosteikoksi muutettu maapohja!”

Maaseudun Tulevaisuus kertoi jo aikaisemmin kesällä, että sekä turvepohjaisten peltojen määrää, että turvepeltojen hiilidioksidipäästöjä on tähän asti yliarvioitu.

Ilmeistä on, että Cap-suunnitelmakaudella 2023–27 hyvin viljeltyjä turvepeltoja ei ennallisteta, vaan sitä on EU-komission mukaan lykättävä ja keskityttävä toimenpiteisiin, joilla lievennetään Ukrainan sodan kielteisiä vaikutuksia. Näyttäisi siis siltä, että ennallistamistoimia ei vielä toteutettaisi, mutta myöhemmin tapahtuvana on selkeästi epäiltävissä, että eloperäisten viljelysmaiden ennallistaminen ja metsiemme kolmanneksen rauhoittaminen nousee meillä EU:n kuuliaisten mallioppilaiden toimesta vielä toteutusvaiheeseen!

Niiden vaikuttajien, joilla on maalaisjärki tallella, on heti ryhdyttävä toimintaan, ettei mainittuja peruuttamattomia virheitä pääse tapahtumaan.

Jorma Mäki-Jussila

Peräseinäjoki