Suomen asema ja Nato

Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja on niin vahvasti rähmällään Natoon, että hän näkee Suomen aseman ja jopa itsenäisyyden olevan uhattuna ilman Nato-jäsenyyttä.

Jos et ole suin päin juoksemassa Naton syliin, kannat suurta Kekkosen ajan suomettumissyntiä ja olet muutoinkin lukutaidoton kansainvälisessä politiikassa. Näin hän laukoo 3.1. lehden pääkirjoituksessa. Raskaita syytöksiä päätoimittajalta.

Entä onko nykyinen sotilaallisesti liittoutumaton Suomi sotilaallisesti uhattuna Venäjän taholta, niin kuin Mantila ja muut Nato-intoilijat näyttävät uskovan? Tällainen usko ei perustu ainakaan tosiasioihin. Vaikka Venäjä pullistelee ja uhittelee erityisesti Ukrainan suuntaan, ei Suomea ole uhannut eikä uhkaa minkäänlainen sotilaallinen interventio Venäjän taholta. Päinvastoin Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus, vuosikymmenten kokemukseen perustuva vakaa ulko- ja turvallisuuspolitiikka on mahdollistanut meille hyvät toimivat yhteydet kaikkiin suurvaltoihin.

Presidenttimme suorat kontaktit suurvaltajohtajiin järjen, maltin, vastuullisuuden ja liennytykseen tähtäävän vuoropuhelun aikaansaamiseksi on suora jatkumo meidän pitkälle ja menestykselliselle ulkopolitiikalle. Kiilusilmäisellä natottamispolitiikalla tulokset olisivat laihat, maamme kannalta jopa haitalliset.

Mielestäni Suomen nykyinen asema pienenä kansakuntana on paras mahdollinen: Olla sotilaallisesti liittoutumaton, edistää EU:n kansainvälispoliittista ja sotilaallista voimaa, säilyttää Nato-jäsenyyden hakemusoptio, syvennetään entisestään Ruotsin kanssa puolustusyhteistyötä. Ja mikä tärkeintä, panostaa, kuten on tehtykin ja tehdään, Suomen puolustuskyvyn vahvistamiseen niin maalla, merellä kuin ilmassa. Näihin asioihin on Suomen edelleen hyvä nojata ja sillä on laaja kansalaisten tuki. Kansainvälisessä, kuten muussakin politiikassa rakentava yhteistyö takaa parhaiten kansakunnan menestyksen myös muuttuvissa oloissa.

Kari Maunula

kunnallisneuvos

Seinäjoki