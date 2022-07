Suomen nuoret itsetuhoisimpia

Miksi on niin? Maamme nuoriso on ilmeisen ”hukassa” henkisen tilansa suhteen.

Tuore unionimaiden itsetuhotilasto on enemmän kuin huolestuttava juuri oman kansamme nuorison suhteen. Luulen, että tuo tilasto ei valehtele. Sen karu sanoma saa jo vanhuuden saavuttaneen suomimiehen, minut hätkähtämään. Toki, vaikka iso osa teininuorista on sporttisia ja hyvien urheilulajien parissa vapaa-aikoinaan, on tuore uutinen raju ja hätkähdyttävä. Ykköskysymys ajassamme on, mikä saa aikuisuutta lähestyvän epätoivon tilaan ilman ulospääsytietä?

Se osa nuoriamme, joilla on vielä raitishenkinen kaveripiiri hyvän yhteisen harrastuksen kuten urheilun tai musiikin parissa, tilanne lienee maanosan tilastojen valossa normaali.

Pahin tilanne on niillä, joiden vapaa-ajanviettoon kuuluu päihteiden ja huumeiden parissa viihtyminen.

Mikä aikamme nuoria saa itseään ja toisiaan vihaamaan ja häiriökäyttäytymisiin?

Monet eivät joko tunne ikäistensä seurassa oloaan turvalliseksi tai eivät saa edes kaveria ja ajautuvat yksinäisyyteen eivätkä löydä ulospääsytietä ahdistuneisuudessaan. Herkkä etsivä mieli masentuu, turhautuu ja menettää elämänhalunsa.

Puhutaan turvaverkoista. Rajun koronajakson aikana yksinäisyys lienee lisääntynyt aikuisväellä mutta ehkä vielä enemmän kouluikäisillä. Sen kriisin ratkaisu on nyt vihdoin otettava ykkösasiaksi Suomessa.

Onko harvaan asuttu Suomemme muita EU-maita alttiimpi toivottomalle tulevaisuusnäylle ja miksi on niin?

Kansanluonteemme erakkohakuisuus ja yksilökeskeisyyden ylikorostusko on nuortemme ykkösongelmana mahdoton ratkaista?

Jouko Pesonen

Alajärvi