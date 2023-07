Suomen parasta rakentamassa

Kaikkea osaamista ei voi kuitenkaan löytyä yhdestä paikasta. Tästä johtuen Seinäjoen ammattikorkeakoulu on panostanut voimakkaasti sekä kansallisiin yritys- tutkimuslaitos- ja korkeakouluyhteistyöverkostoihin, joista on mahdollista saada huippuosaamista. Tämän lisäksi SeAMK:ssa on rakennettu jo vuosien ajan kansainvälisiä kumppanuusverkostoja, joiden kanssa tehdään aktiivisesti kansainvälisen tason tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Kaikki nämä osa-alueet yhdessä mahdollistavat sen, että Seinäjoelle muodostuu Suomen johtava elintarvikealan innovaatioympäristö, joka takaa kilpailukykymme myös tulevaisuudessa.

Karri Kallio

projektipäällikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu