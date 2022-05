Suomen turvallisuuskulttuuri ja Nato

Kaikkein mieluiten käsitettä turvallisuuskulttuuri pohtisi planetaarisesti. Ihmiskuntana siis avaruuden retkikuntana olemme monin tavoin paineistettuja ja murroksessa.

Ihmiskunnan kolkko sotiminen saisi näkyä tapahtumisen peruutuspeilissä ja tuulilasissa aivan muuta. Siellä täytyisi olla keksintöjä ja ratkaisumalleja.

Vaikuttaisi siltä kuin jokin vääjäämätön paine veisi avaruuden retkikuntaa eksyksiin ja taantumiin.

Kun kirjoitan turvallisuuskulttuurista, niin se on tärkein käsite yhteiskunnassa. Pitäisi olla. Voidaan kirjoittaa yrityksen turvallisuuskulttuurista ja vaikkapa kodin turvallisuudesta. Tässä turvallisuuskulttuuri on kaiken summa ja arvotavoite, mitä on mitattava realistisin mittarein.

Maanpuolustuskyky on tietenkin osa turvallisuuskulttuuria.

En ole Nato-jäsenyyden vastustaja mutta tapahtumien nopeaa kulkua kukapa kykeni tajuamaan. Aikaisemmin ajattelin, että hoitamalla turvallisuuskulttuurimme hoidamme ulkopolitiikankin. Toisin sanoen sisäpolitiikka ja ulkopolitiikka yhtyivät ajattelussa. Jos onnistut sisäpoliittisesti, niin onnistut ulkopoliittisesti.

Jos veisimme Suomen sisäisesti epävakauteen, niin se juuri huomattaisiin myös Venäjällä ja joutuisimme erilaisten tutkailujen ja tiedustelujen kohteeksi.

Meillä on käsityksiä, jotka aika simppelisti ja huolettomasti suhtautuvat turvallisuuskulttuuriin. Ilmassa leijuu maan pinnalta karanneita olettamia ja toiveita.

Mielestäni meidän on kuljettava omasta turvallisuuskulttuurista huolehtiminen edellä. Se merkitsee esimerkiksi turvakaupunkien rakentamista siten, että niissä ei ala pesiä tuhoisia alakulttuureita, terroristisia juonittelijoita ja pahoinvoinnin ilmiöitä.

Jos jotakin hakijamaata ei hyväksyttäisi Natoon, niin käsitettävänä perusteluna hyväksyisin tuon maan huonosti hoidetun turvallisuuskulttuurin ja sen, ettei kyseisessä maassa ole oivallettu, mitä turvallisuuskulttuuri arkirealismissa tarkoittaa.

Jari Ranta

Vaasa