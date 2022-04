Suomen valttikortit Ruotsin markkinoilla

Suomen ja Ruotsin läheisiä siteitä ei korosteta ainoastaan pääministerien tapaamisissa. Valtakunnan entiset itä- ja länsipuoliskot ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa politiikan, puolustuksen, kulttuurin ja etenkin kaupan alalla. Monet suomalaista alkuperää olevat tavarat ja palvelut koetaan Ruotsissa luonnolliseksi osaksi jokapäiväistä elämää. Seuraavassa on joitakin ilmeisiä esimerkkejä, joitakin harvinaisempia ja joitakin yllättäviä.

Suomen vientiä Ruotsiin eivät hallitse hienojen katujen näyttävät tuotemerkit. Tämä siitä huolimatta, että Marimekon, Fazerin, Iittalan, Arabian ja Fiskarsin kuluttajatuotteet ovat hyvin tunnettuja ja arvostettuja.

Hallitsevia tuoteryhmiä ovat nimettömät teolliset perustuotteet, kuten raakateräs, jalostettu teräs ja muut metallit, polttoaineet, kemialliset aineet sekä lukuisat paperi- ja puutuotteet ja rakennusmateriaalit, joita metsämaa Ruotsi myös itse tuottaa. Tämä on osoitus suomalaisen suurteollisuuden korkeasta osaamisesta ja rationaalisesta tuotannosta – muuten nämä tuotteet eivät olisi selvinneet avoimilla ja kilpailluilla Ruotsin markkinoilla.

Hyvä esimerkki on Tukholman Globen-areena, joka on rakennettu suomalaisten teräspalkkien varaan, eristetty suomalaisilla elementtilevyillä ja maalattu suomalaisella maalilla. X2000-pikajunassa on suomalainen vanerilattia. Ruotsalaiset sanomalehdet painetaan osittain suomalaiselle paperille. Monet autot ajavat suomalaisilla renkailla, jotka ovat usein testien kärjessä. Harva ruotsalainen tietää, että hänen Volvonsa jäähdyttimen letkut ja lattiamatot ovat peräisin suomalaiselta teknisen kumin valmistajalta.

Moni vanhempi muistaa ehkä yhden Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä vientikampanjoista, ”Finn Finland”, joka oli menestys Ruotsissa 1960-luvulla.

Suomen imago Koskenkorvan ja terävien veitsien suurtuottajana pyyhkäistiin pois innovatiivisen muotoilun ja jännittävien makujen – raidallisten villapaitojen, vihreiden kuulien, tyylikkäiden kenkien ja innovatiivisten huonekalujen – aallon mukana.

Useimmista ruotsalaisista kodeista ja kaupoista löytyy hapankorppuja, oranssikahvaisia saksia, emmental-juustoa ja sinisessä kääreessä olevaa maitosuklaata. Mitä sen jälkeen on tapahtunut? Mitkä suomalaiset yritykset ovat murtautuneet esteiden läpi ja nousseet valttikorteiksi markkinoilla? Jotkin tuotteet, kuten Nokian matkapuhelimet, ovat nopeasti saavuttaneet ja menettäneet ainutlaatuisia asemiaan. Toiset pysyvät enemmän varjossa, mutta ovat menestyneet pitkällä aikavälillä.

Suomalaiset arjen tuotteet

Toimiston toimintapohjaiset ympäristöt ovat yleistymässä pandemian jälkeen, kun hybridityö, jossa sekoitetaan kotona ja työpaikalla tehtävää työtä, lisääntyy. Tamperelainen Framery on kehittänyt avoimen toimiston rauhalliseksi keitaaksi kopin, jossa arkaluontoiset puhelut ja pienet kokoukset voidaan hoitaa rauhassa. Näitä koppeja on jo saatavilla monilla työpaikoilla Ruotsissa – yksinkertainen idea, mutta jonkun on keksittävä se ensin!

Millainen sää on huomenna? Monet ruotsalaiset katsovat sanomalehdestä tai internetistä, sataako vai paistaako. Ennusteista vastaa Foreca, jonka asiakkaisiin kuuluu myös Ruotsin liikennevirasto.

Ruotsissa on tärkeää huolehtia kehostaan ja ulkonäöstään. Suomalainen Lumene on erittäin tunnettu ja arvostettu ihonhoito- ja meikkituotemerkki pohjoismaiselle naiselle suunnatulla valikoimallaan.

Joulun lähestyessä ruotsalaiset tarjoavat mielellään höyryävän mukillisen Blossa-glögiä. Se, että se valmistetaan nykyään Suomessa, on jäänyt pimentoon monilta kuumasta juomasta nauttivilta. Jouluruoan mausteet saattavat olla suomalaisen Paulig-yhtiön omistamaa Santa Mariaa. Jääkaapissa on hedelmäjogurttia, voita ja laktoositonta maitoa Valiolta. Talouspaperissa on Serla-merkintä, ja lääkekaapissa on Orifarmin tai Vitabalansin särkylääkkeitä – ehkä ne on ostettu Kronans Apotekista, jonka omistaa suomalainen tukkukauppa Oriola.

Kun perhe menee suomalaiseen K-Rautaan, se saattaa kääntyä suomalaisen St1:n puoleen, jolla on jalostamo Göteborgissa. Muissa ketjuissa tankit on usein täytetty Nesteen ekodieselillä tai bensiinillä. Fortum toimittaa sähköt moneen kotiin.

Jos suositaan julkista liikennettä, metrovaunu pestään suomalaisen Solmasterin ajoneuvonpuhdistusaineella. Ruotsalaiset huonekalut liimataan Kiilto-liimalla, ja talot maalataan Teknoksen tai Tikkurilan maalilla.

Niille, joilla on hieman ylimääräistä rahaa, Ålandsbanken on mielenkiintoinen vaihtoehto Premium Bankingin kaltaisilla konsepteillaan. Pankin tytäryhtiö Crosskey Banking Solutions on erittäin vahva rahoitusalan toimijoiden IT-ratkaisujen markkinoilla Ruotsissa. Vakuutusyhtiö Alandia suojelee monien ruotsalaisten veneenomistajien omaisuutta, ja PAF Åland on vilkas toimija ruotsalaisessa uhkapelimaailmassa.

Teollisuus- ja rakennusmarkkinoilla toimii monia aktiivisia suomalaisia yrityksiä. Yksi esimerkki on Havator, joka on vallannut merkittävän osan raskaiden ja monimutkaisten nostojen liiketoiminnasta. Caverion (entinen YIT) on yksi Ruotsin johtavista kiinteistötekniikan yrityksistä. Lemminkäisen kanssa tapahtuneen fuusion jälkeen YIT on vakiintunut infrastruktuuri- ja maarakennusurakoitsija Ruotsissa. GRK on toinen suomalainen rakennusalan konserni, joka on onnistunut murtautumaan Ruotsin markkinoille.

Pohjanmaa pysyy kärjessä

Ehkä se johtuu maantieteellisestä sijainnista, mutta Pohjanmaan yritykset ovat todella saaneet jalansijaa Ruotsin markkinoilla! Elintarvikkeet ovat merkittävä vientituote, ja Atria on niiden lippulaiva, kun taas Pietarsaaren ylpeys Snellman ja Närpiön kurkut ovat vakiintuneet hyvin päivittäistavarakauppaan.

Kun ruoka on syöty, tähteet on hävitettävä. Kuka olisi tiennyt, että teerijärveläinen HP Rani Plast on Pohjoismaiden johtava kahvallisten roskapussien ja jätesäkkien toimittaja, jolla on tehdas myös Ruotsissa? Pussi saattaa päätyä NTM:n jäteautoon, joka on yleinen näky ruotsalaisyhteisöissä. Ajoneuvoista puheen ollen Pohjanmaa toimittaa myös Närkon, Limetecin ja Ekerin päällirakenteet ja perävaunut – jälkimmäinen yritys tunnetaan perävaunujen Rolls-Roycena ruotsalaisten kuljetusyritysten keskuudessa.

Pohjanmaan pitkät veneenrakennusperinteet ovat edelleen hyvin elinvoimaisia Ruotsin markkinoilla. Johtavia telakoita ovat Targa, jolla on tuotantoa Maalahdessa ja Uudessakaarlepyyssä, Bella Boats Aquador- ja Flipper-veneineen Luodossa, Silver Boats Ähtärissä ja Sarins Båtar (SARGO) Kokkolassa. Ruotsalaiset arvostavat erityisesti hienoa puutyötä ja sisätilojen yksityiskohtia – toinen kilpailuetu on se, että veneitä pidetään erittäin merikelpoisina. Hieno viimeistely saavutetaan ehkä KWH Groupin Mirka-hiomapaperilla.

Lyhyt etäisyys Merenkurkun yli tarkoittaa, että Pohjanmaan yrittäjät kuten Hemmingin veljekset Maalahdesta pääsevät markkinoille esimerkiksi laajakaistakaapeleiden ja kunnallistekniikan alalla. Useat yritykset ovat myös saaneet sopimuksia Northvoltin suurista rakennushankkeista Skellefteåssa.

Palveluyrityksistä voidaan mainita L&T, jonka juuret ovat vaasalaisessa Lassila & Tikanoja -yhtiössä ja joka on vakiinnuttanut asemansa Ruotsissa 1 400 työntekijän voimin rakennustekniikan, kiinteistöhuollon ja hygieniapalvelujen alalla.

Nykyään, kuten myös Ruotsin vallan aikana, Suomen ja Ruotsin välillä on yhdentyneet markkinat. Useiden tutkimusten mukaan viennin kynnys on matalin Ruotsissa, jonka markkinat ovat myös yksinkertaisimmat avoimuuden sekä yhteisen kielen ja kulttuuriperinnön ansiosta. Siksi ruotsalainen arki on myös monilta osin suomalaista.

Kjell Skoglund

toimitusjohtaja

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari

Tukholma