Suomi ja Ruotsi ovat nyt Naton tarkkailijajäseniä

Tällä viikolla Suomen Nato-jäsenyys otti jälleen yhden tärkeän askeleen eteenpäin. Keskiviikkona Suomesta tuli Naton tarkkailijajäsen. Tarkkailijajäsenenä Suomi pääsee osallistumaan Naton kokouksiin ja Suomella on puheoikeus kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

Jo ennen tätä, kesäkuun lopussa Naton Madridin huippukokouksessa kaikki nykyiset Nato-maat tukivat Suomen ja myös Ruotsin kutsumista Nato-jäseniksi. Tämän osalta ratkaisevaa oli, että huippukokouksen yhteydessä Suomi, Ruotsi ja Turkki allekirjoittivat maiden välisen yhteisymmärrysasiakirjan, joka vahvisti, että Turkki tulisi tukemaan Madridin huippukokouksessa Suomen ja Ruotsin kutsumista Naton jäseniksi. Yhteisymmärrysasiakirja korostaa, että Suomi, Ruotsi ja Turkki sitoutuvat antamaan toinen toisilleen täyden tuen kunkin maan turvallisuutta koskevia uhkia vastaan.

Iso kiitos tasavallan presidentti Sauli Niinistölle ja ulkoministeri Pekka Haavistolle tuloksellisista neuvotteluista.

Yhteisymmärrysasiakirja on julkisuudessa herättänyt huolta, tuleeko Suomen tapa hoitaa luovutuspyyntöjä muuttumaan.

Tämän osalta haluan vakuuttaa, että Suomessa toimitaan jatkossakin niin, että kun vieraalta valtiolta tulee jotakin henkilöä koskeva luovutuspyyntö, se käydään oikeusministeriössä läpi hyvin tarkasti ja arvioidaan oikeudellisesti. Tähän arviointiin ei kuulu poliittista arviointia, vaan virkamiehet perustelevat ratkaisunsa lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Olen toiminut oikeusministerinä yhteensä yli seitsemän vuoden ajan, enkä tänä aikana kertaakaan ole epäröinyt sitä, etteikö luovutuspyyntöjä käsittelevä viran­omainen toimisi puolueettomasti ja oikeudellisesti oikein.

Oikeusvaltioperiaate ja jokaisen ihmisen yhdenvertainen kohtelu ovat ylipäänsä minulle oikeusministerinä kaikista keskeisimpiä asioita. Arvopohjamme nojaa näihin periaatteisiin, eikä niistä tulla tinkimään.

Myös Ruotsista tuli keskiviikkona Naton tarkkailijajäsen. Ei ole liioiteltua sanoa, että Pohjoismainen yhteistyö on juuri nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Suomi ja Ruotsi ovat harvoin olleet näin lähellä toisiaan kuin nyt, kun olemme samanaikaisesti ja rinnakkain hakeneet Naton jäsenyyttä.

Suomen ja Ruotsin yhteistyö on tiivistynyt tänä historiallisena keväänä. Ruotsi on monessa mielessä tärkein yhteistyömaamme, ja RKP on jo pitkään tehnyt tiivistä yhteistyötä ruotsalaisten sisarpuolueidemme, Ruotsin Keskustapuolueen ja Liberaalipuolueen kanssa.

Puolueen puheenjohtajana ja ministerinä pidän erittäin tärkeänä hyvien poliittisten suhteiden ylläpitämistä Ruotsiin. Siksi vierailin itse viime viikolla Visbyssä, Gotlannissa, jossa järjestettiin perinteinen Almedalen-politiikkaviikko.

Almedalsveckan on Ruotsin tärkein vuosittainen yhteiskunnallinen foorumi, joka kokoaa joka kesänä Ruotsin poliittiset puolueet ja keskeiset päättäjät Gotlantiin.

Viikko oli erityisen mielenkiintoinen tänä kesänä, koska Ruotsissa järjestetään eduskuntavaalit noin kahden kuukauden päästä, syyskuussa.

Vierailuni aikana tapasin muun muassa RKP:n ruotsalaisten sisarpuolueiden puheenjohtajat Annie Lööfin (Ruotsin Keskustapuolue) ja Johan Pehrsonin (Liberaalipuolue). Meillä oli erittäin hyvät keskustelut ja yhteinen halu edelleen vahvistaa maidemme välistä yhteistyötä.

Lopuksi haluan toivottaa kaikille lukijoille oikein hyvää kesää! Toivon, että teillä on mahdollisuus levätä ja viettää aikaa läheistenne kanssa.

Anna-Maja Henriksson

Oikeusministeri, RKP:n puheenjohtaja Pietarsaaresta